Oaia cu lână roz urmează să fie omologată anul viitor. Este o creație românească

Oaia cu lână roz urmează să fie omologată anul viitor. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images

Oaia cu lână roz urmează să fie omologată anul viitor și este o creație românească. Cercetătorii de la Stațiunea de la Popăuți lucrează intens. Este folosită rasa Karakul ca rasă de bază, fiindcă s-a aclimatizat cel mai bine în zona Botoșaniului. Pielicelele de miel sunt apreciate pentru luciul și onduleurile asemănătoare cu cele de astrahan.

Stațiunea de la Popăuți a devenit un veritabil laborator de produs rase de oi unicat. Mândria cercetatorilor este karakulul de Botoşani, un succes genetic din 1988 prin care oile cu blană de cea mai bună calitate din Uzbekistan au reuşit să fie aclimatizate şi mai apoi încrucişate cu speciile locale.

Daniel Nechifor - inginer zootehnic: A fost adusă aici în România ca să poată să se adapteze, deși aici, la Stațiunea de la Popăuși s-a lucrat aproape 40 de ani ca această rasă să se adapteze aici. Au avut loc încrucișări între Karakul și țurca neagră, pentru că țurca rezistă foarte bine la climatul reci. Acum, Karakulul de Botoșani are 85% rasă Karakul și 15% rasă țurcană.

Rezultatul - o rasă robustă, dar elegantă, renumită pentru pielicelele de miel folosite în industria modei. Blana cu nuanţe de roz e foarte rară şi apare doar în anumite circumstanţe. Rozul poate apărea la miei doar în zona spatelui, a părţilor laterale sau a capului.

Daniel Nechifor - inginer zootehnic: În total sunt 7 varietăți. La început, în 1989 au fost omologate varietatea brumarie și cea neagră, apoi varietatea maro în 2010 și în 2018 rasa Karakul sur. Acum urmează să facem procedee să omologăm și varietatea alb și roz.

Cercetătorii spun că nu este vorba doar despre o curiozitate coloristică, ci despre un pas important pentru păstrarea diversității genetice. Reţeta ştiinţifică pentru blanita roz o ştiu doar cei care s-au ocupat de această varietate.

Daniel Nechifor - inginer zootehnic: Această rasă este o rasă sensibilă, mai ales în primul an de viață, de aceea în primul an creștem această rasă la stabulație, deoarece le ferim de paraziți pe care îi pot prelua când sunt la pășunat.

Karakulul de Botoșani rămâne una dintre cele mai prețioase rase autohtone. Femelele ajung la 45 de kilograme, iar berbecii la 75.