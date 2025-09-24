Pe un drum din Italia s-a închis circulația noaptea, ca să nu fie deranjați cerbii și căprioarele aflați în perioada de împerechere

O localitate din Italia a închis traficul pe timp de noapte pe o stradă pentru a proteja împerecherea cerbilor şi a căprioarelor. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Pentru a proteja căprioarele şi cerbii aflaţi în perioada de împerechere, primarul orașului Chiuro, din regiunea Lombardia, Italia, a semnat o ordonanță unică: o interdicție de două luni a traficului nocturn în Val Fontana, la 1.800 de metri altitudine. Închiderea totală a traficului rutier, care acoperă o porțiune de aproximativ trei kilometri între Campello și Campiascio, va fi în vigoare între orele 22:00 și 5:00 până pe 31 octombrie. Celor care încalcă această măsură li se vor aplica amenzi usturătoare, cuprinse între 80 și 330 de euro.

"Traficul nocturn de pe drumul Val Fontana a crescut în ultimii ani", a explicat primarul. "Tot mai mulți turişti curioși și entuziaști sunt dornici să observe căprioarele şi cerbii în plin ritual reproductiv. Acest comportament, chiar dacă este motivat de un interes naturalist, poate avea consecințe grave, deranjând animalele în cel mai crucial moment al ciclului lor de viață și mai ales că riscul traversărilor neașteptate creşte şi poate duce la accidente rutiere."

De aici și decizia de a închide drumul, considerată un act de respect pentru natură și echilibrul ei delicat, relatează Corriere della Sera.

"Aceasta este prima inițiativă de acest fel din Valtellina, unde populația de cerbi este foarte mare (zeci de mii de exemplare) și este absolut de lăudat", subliniază Franco Claretti, directorul Parcului Național Stelvio. "Masculii ating maturitatea sexuală în jurul vârstei de cinci ani și, în fiecare an, în perioada septembrie- octombrie, se desprind de turmă pentru a se provoca reciproc cu mugetele lor. Cine reușește să-și intimideze rivalii cu mugetele sale va câștiga femelele, iar pretendenţii sunt gata să-și încleșteze coarnele, împingându-se reciproc puternic pentru a câștiga avantajul. Deşi este un spectacol maiestuos, observarea căprioarelor aflate în ritualul de împerechere necesită discreție și atenție. Este nevoie de o abordare etică, mai ales că sutele de mașini de pe drumurile de munte creează și o problemă de siguranță. În Vezza d'Oglio, în zona Brescia, am început un proiect experimental: în weekenduri, turiștii sunt duși cu autobuze speciale către poienile de la marginea pădurii unde au loc ritualurile de împerechere".

Primarul din Chiuro a mai precizat că drumul este închis mașinilor, dar este totuși posibil ca turiştii să urce pe jos, respectând câteva reguli simple. "Este important să rămâneți pe traseele marcate, în locuri ascunse, fără a vă apropia prea mult de animale, să folosiți binocluri sau telescoape pentru observare de la distanță, să evitați să vorbiți tare sau să faceți zgomot și să nu folosiți farurile sau lanternele."