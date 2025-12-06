Pisicile își ajustează strategia de comunicare și miaună mai mult atunci când „salută” bărbați

Pisicile tind să miaune mai mult la bărbați decât la femei. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Pisica ta se comportă diferit cu unii membri ai familiei față de alții? Ei bine, un nou studiu științific sugerează că pisicile tind să miaune mai mult la bărbați, atât ca frecvență, cât și ca volum, potrivit BBC.

Totuși, asta nu înseamnă că preferă îngrijitorii de sex masculin în defavoarea celor de sex feminin. Mai degrabă, pentru că stăpânii bărbați tind să vorbească mai puțin cu pisicile și sunt, în general, mai puțin atenți, pisica trebuie să depună mai mult efort pentru a obține dragostea și afecțiunea lor.

Studiul, publicat recent în jurnalul Ethology, și-a propus să înțeleagă mai bine interacțiunile dintre oameni și pisici, dincolo de ceea ce povestesc proprietarii cercetătorilor.

O echipă de oameni de știință, condusă de Yasemin Salgirli Demirbas de la Universitatea Ankara din Turcia, a studiat 31 de pisici și persoanele care le îngrijesc acasă.

O cameră montată pe pieptul pisicilor a fost folosită astfel încât cercetătorii să poată observa comportamentul lor în primele minute după ce omul lor se întorcea acasă.

Aceleași rezultate, indiferent de rasa pisicii

Ceea ce i-a surprins cel mai mult a fost că pisicile ofereau mai multe mieunături și torceau mai mult atunci când îi „salutau” pe îngrijitorii bărbați - lucru care se întâmpla indiferent de vârsta, rasa, sexul pisicii sau chiar de dimensiunea gospodăriei.

În medie, pisicile produceau 4,3 mieunături în primele 100 de secunde când salutau bărbații, comparativ cu doar 1,8 mieunături în cazul femeilor.

Autoarea studiului a declarat: „Îngrijitorii bărbați ar putea să se angajeze mai rar în comportamente verbale comparativ cu îngrijitoarele femei. Această diferență ar putea determina pisicile să utilizeze mai activ semnale vocale pentru a obține un răspuns din partea îngrijitorilor bărbați.”

Studiul a mai constatat că pisicile folosesc o combinație de comportamente sociale prietenoase și comportamente legate de gestionarea stresului atunci când salută, ceea ce arată că, pe lângă dorința de conexiune, există și o ușurare la întoarcerea îngrijitorului.

Totuși, având în vedere că studiul a fost realizat doar în Turcia și pe un eșantion redus, va trebui repetat în diferite țări și culturi pentru a confirma dacă aceste comportamente sunt aceleași la pisicile din întreaga lume.