Proiect pentru o nouă rezervație de zimbri în Brașov, într-un sit cu păduri de stejar şi gorun, păşune şi fâneţe

În România, primele exemplare au fost eliberate în Munții Țarcu în 2014. Foto: Getty Images

O nouă rezervație de zimbri ar urma să fie înființată în comuna braşoveană Şoarş, al cărei teritoriu este aproape în proporţie de 100% declarat sit Natura 2000. Proiectul este în analiza Comisiei Tehnice a Direcţiei Judeţene de Mediu.

Zona în care urmează să fie realizat proiectul este amplasată în interiorul ariei protejate avifaunistice Podişul Hârtibaciului, care include 98% din suprafaţa comunei, fiind una dintre cele mai mari şi mai bine conservate arii semi-naturale din Transilvania, caracterizată de o biodiversitate foarte ridicată.

Zona vizată pentru implementarea proiectului este localizată în arealul forestier - păduri de stejar şi gorun, păşune şi fâneţe, "caracterizat printr-un cadru natural valoros şi favorabil dezvoltării acestui tip de activităţi de conservare a biodiversităţii, precum şi pentru ecoturism", reiese din documentul depus de iniţiator la DJM, scrie Agerpres.



Conform iniţiatorului proiectului - Primăria comunei Şoarş - investiţia "va contribui la implementarea măsurilor active de conservare a biodiversităţii ariei naturale protejate prin aclimatizarea zimbrilor şi realizarea unui sit-pilot de management ecologic al ariei de protecţie avifaunistică, care va reprezenta totodată un parc tematic educaţional şi o bază inovatoare pentru turism sustenabil".



"Zimbrul este o specie care are un rol vital în menţinerea echilibrului ecosistemic în Podişul Hârtibaciului prin asigurarea ciclului nutrienţilor, controlul vegetaţiei, stimularea regenerării plantelor şi menţinerea mozaicului de habitate care reprezintă zone de hrănire, odihnă şi adăpost pentru speciile de păsări, crearea microhabitatelor esenţiale pentru insecte (prin depresiunile rămase în sol după băile de praf, decojirea şi accelerarea ciclului lemnului mort), care reprezintă sursă de hrană pentru speciile de păsări protejate de interes comunitar; de asemenea, dispersia zoocoră a seminţelor sau agăţarea în blană asigură diversitatea genetică a florei, cu impact semnificativ pozitiv asupra speciilor de avifaună". se mai arată în documentul citat.



Prin proiect se propune construirea unei platforme de belvedere şi a unui punct de observaţie avi-faunistică.



Totodată, se va realiza o împrejmuire perimetrală securizată, din materiale rezistente, dimensionată pentru asigurarea securităţii animalelor şi a vizitatorilor şi construirea unor ţarcuri pentru delimitarea zonei de aclimatizare, carantină şi contenţie pentru zimbri, precum şi a unei zone pentru femele gestante sau cu pui.



Nu în ultimul rând, proiectul prevede modernizarea drumului de acces existent şi a traseului de vizitare.