S-a deschis primul centru județean de adopții pentru câini, în Ilfov. „Locul animalelor nu este într-un adăpost, este într-o familie”

Noul centru de adopții din Ilfov este locul unde începe o viață mai bună pentru câinii fără stăpân. Foto: Hubert Thuma / Facebook

În Ilfov s-a deschis primul centru județean de adopții, un loc gândit să le ofere câinilor fără stăpân o șansă reală la o viață mai bună. Inițiativa vine cu dorința de a schimba imaginea adăposturilor și de a le arăta oamenilor că adopția poate fi un gest simplu, dar plin de suflet. Fiecare animal de acolo nu își dorește decât un singur lucru: o familie care să-l iubească.

Noul centru de adopții din Ilfov este locul unde începe o viață mai bună pentru câinii fără stăpân, un spațiu în care pot alerga liberi, se pot juca și pot simți din nou liniștea de care nu au mai avut parte.

„Este primul centru de adopție pe care îl are un consiliu județean în țară și l-am numit centru de adopție și nu adăpost, pentru că locul animalelor nu este într-un adăpost, este într-o familie. Adică avem un centru de adăpost, care este un centru de tranzit, de unde câinii pleacă la familie”, a spus Hubert Thuma, președintele CJ Ilfov.

„Noi nu vrem să punem semnul egal între Centrul de Adopții Ilfov și adăpost, pentru că aici nu vrem să vedem imaginea aceea de adăpost, cu câini care sunt triști, care nu sunt bine îngrijiți. Vrem ca toată lumea care vine aici să găsească niște câini foarte sănătoși, veseli, câini care vor fi scoși la plimbare. Vor avea, deci, parte și de câteva ore de libertate în fiecare zi”, a completat Raluca Băleanu, consilier pentru protecția animalelor.

Pentru comunitate, deschiderea centrului înseamnă o șansă de a schimba viața unui animal prin adopție.

„Așteptările noastre sunt legate de lucrurile pe care le facem în paralel și aici mă refer la educația din școli, pentru că avem în Ilfov ora cu și pentru animale, de proiectele noastre, mă refer aici la sterilizarea în masă a animalelor din curțile oamenilor și de campaniile noastre de informare. Pentru că totul pleacă de la educație”, a mai spus Thuma.

Centrul este deschis de luni până sâmbătă, între orele 12:00 și 16:00, și poate găzdui până la 250 de câini, care petrec primele 21 de zile în carantină, perioadă în care sunt monitorizați cu grijă și atenție.