Și animalele se amuză. Urșii jucăuși, castorii care râd și călugărița fotomodel, între imaginile finaliste la Comedy Wildlife Awards

FOTO: Dirk Koster/ Thong Duy Vu/ Natalie Veekmans/ Tanner Mansell - Nikon Comedy Wildlife Awards

Unele dintre cele mai simpatice, ciudate și amuzante fotografii și videoclipuri cu animale realizate în acest an au intrat în finala Comedy Wildlife Awards și au fost făcute publice.

Între ele este fotografia unui elefant care își acoperă un ochi cu trompa, de parcă ar participa la un joc de-a v-ați ascunselea, și este foarte amuzant.

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Zâmbete stârnește și poza cu două păsări care stau față în față, foarte apropiate, și se acoperă cu aripile, ca și cum și-ar împărtăși un sărut secret, departe de privirile curioșilor.

Doi urși care se zbenguie sunt, de asemenea, foarte simpatici, iar o călugăriță verde a fost surprinsă într-o ipostază neaobișnuită, pozând ca un fotomodel.

Toate aceste scene au fost surprinse în imagini creative care au ajuns în finala ediției din 2026 a Nikon Comedy Wildlife Awards.

O selecție emoționantă de 47 de fotografii și nouă videoclipuri a fost aleasă din peste 10.000 de înscrieri provenite din 112 țări, cel mai mare număr de participări din istoria de 11 ani a competiției anuale, potrivit organizatorilor.

Competiția plină de umor a fost creată în 2015, cu scopul de a folosi umorul pentru a promova conservarea vieții sălbatice.

„Comedy Wildlife Photography Awards a început într-un mod foarte modest, undeva pe întinsele câmpii din Serengeti”, a declarat într-un comunicat Tom Sullam, cofondatorul competiției. „Ceea ce a început ca un mic efort de sensibilizare cu privire la conservarea vieții sălbatice a devenit ceva mult mai mare decât ne-am fi imaginat vreodată”.

„Competiția este acum cu adevărat globală și, după un deceniu și ceva, vrem să o facem mai mare, mai amuzantă și mai cuprinzătoare ca niciodată”, a adăugat el. „Folosim umorul pentru a-i determina pe oameni să simtă empatie față de animalele sălbatice, iar această empatie este cea care generează schimbări comportamentale în bine”.

Dacă vreți să vedeți toate fotografiile finaliste și să vă alegeți preferata, votarea pentru premiul STERNA People’s Choice Award este deja activă.

Câștigătorii finali, aleși de un juriu, vor fi anunțați în cadrul unei gale de premiere care va avea loc la Londra, pe 8 decembrie. Lucrările finaliștilor vor fi apoi expuse până pe 13 decembrie.