Mattel a lansat o Barbie autistă. Cum arată și ce este diferit la ea

Lansarea unei Barbie autiste a fost primită inițial cu entuziasm. Foto: Hepta

Persoanele autiste apar foarte rar în media și în industria divertismentului, așa că nu este surprinzător faptul că autismul este, în general, puțin înțeles. Din acest motiv, lansarea unei Barbie autiste a fost primită inițial cu entuziasm, scrie The Independent.

Autismul este un mod de a fi care nu se schimbă odată cu vârsta. Un copil autist va deveni un adult autist, păstrându-și identitatea unică și nevoia de acceptare în fiecare etapă a vieții. Însă, din perspectiva unor cercetători autiști, implicați în promovarea unei reprezentări autentice a comunității, a fost un semn încurajator faptul că Mattel a colaborat cu o organizație condusă de persoane autiste din SUA – Autistic Self Advocacy Network – pentru realizarea acestei păpuși.

Reacțiile din partea comunității autiste au fost împărțite. Unii au apreciat inițiativa și vizibilitatea oferită, în timp ce alții au fost mai critici.

Tableta

Barbie autistă este prezentată cu o tabletă dotată cu o aplicație de comunicare augmentativă și alternativă (AAC), care redă vocal mesajele atunci când sunt apăsate butoanele.

Pentru unele persoane autiste, comunicarea verbală este extrem de dificilă, iar aproximativ o treime nu pot vorbi constant sau fiabil. Fără metode alternative de comunicare, acest lucru duce la nevoi neexprimate, neînțelegeri și multă frustrare.

Deși unele persoane autiste nonverbale preferă soluții non-digitale, cum ar fi carduri tipărite sau panouri simple cu litere, este un lucru pozitiv că această Barbie vine însoțită de o tabletă.

Căștile

Sensibilitățile senzoriale sunt o parte esențială a experienței autiste. Multe persoane autiste sunt sensibile la zgomot, lumină, mirosuri, texturi sau gusturi. Pentru a reflecta acest lucru, Barbie autistă poartă căști cu anulare a zgomotului, care pot fi esențiale pentru unii. Totuși, alții le pot considera incomode și pot prefera variante intraauriculare.

Contactul vizual

Echipa de creație i-a oferit păpușii o privire ușor laterală, pentru a sugera că menținerea contactului vizual poate fi inconfortabilă pentru unele persoane autiste. Reprezentarea ar fi putut fi completată prin includerea unor ochelari cu lentile colorate, care ajută la reducerea disconfortului provocat de lumină, mișcare sau culori intense. În realitate, există teste specializate care pot indica ce nuanță este cea mai potrivită pentru fiecare persoană.

Ținuta

Se pare că Mattel a acordat atenție confortului senzorial. Rochia nu are etichete cusute, adesea o sursă de iritare pentru persoanele autiste. Croiala lejeră poate fi plăcută pentru cei cu hipersensibilitate tactilă. Deși nu este clar ce tip de material a fost folosit, textura moale este esențială pentru multe astfel de persoane.

Totuși, preferințele vestimentare diferă mult. Unii pot prefera haine strâmte sau chiar compresive, deoarece oferă feedback proprioceptiv, considerat liniștitor, și pot ajuta la stabilizarea articulațiilor hipermobile, mult mai frecvente în rândul persoanelor autiste. De asemenea, multe persoane autiste nu se conformează normelor de gen, astfel că această ținută s-ar putea să nu le reprezinte.

Barbie autistă poartă pantofi plați în locul celebrelor tocuri. Multe astfel de persoane au dificultăți cu încălțămintea rigidă, iar aproape jumătate dintre tinerii autiști merg pe vârfuri ca formă de stimulare senzorială.

Obiectele pentru stimulare

Stimularea este o modalitate importantă prin care persoanele autiste își mențin echilibrul emoțional și confortul. Aceasta poate reduce disconfortul cauzat de mediul senzorial. Din acest motiv, este binevenit faptul că Barbie are încheieturi flexibile, permițând mișcări repetitive, și vine cu un spinner, un obiect care oferă stimulare tactilă și vizuală.

Deși nu tuturor persoanelor autiste le plac spinner-ele, multe folosesc stimularea mâinilor, astfel că acest accesoriu este o alegere reprezentativă.