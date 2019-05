Medicamentul banal care previne cancerul la pancreas

foto: Pixabay.com

Oamenii de stiinta americani au ajuns la concluzia ca o doza zilnica de aspirina face minuni in ceea ce tine de prevenirea cancerului pancreatic, avertizand insa asupra efectelor secundare pe care le-ar putea resimti oamenii.

Specialistii au analizat cazurile a 362 de pacienti cu cancer la pancreas, ei fiind internati la 30 de spitale din Connecticut (SUA), scrie Fox News. In plus, expertii au analizat si datele provenind de la 690 de persoane fara o asemenea boala, intre anii 2005-2009, potrivit bzi.ro.

Faptul pus sub observatie a fost administrarea regulata a medicamentului, chiar si in doze mici. Concluzia este surprinzatoare: Riscul de cancer pancreatic scade la jumatate gratie aspirinei. Cancerul pancreatic, desi rareori intalnit, are efecte devastatoare.

Concret, o doza mica de aspirina luata zilnic, timp de zece ani, a redus riscul de cancer pancreatic cu 60%, potrivit studiului aparut in publicatia "Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention". In schimb, administrarea ei timp de sase a ani a dus la scaderea riscului cu 39%.

Nu se stie cu siguranta cum reuseste acest medicament ieftin sa previna cancerul, dar una dintre explicatii arata ca reducerea inflamatiei poate fi unul dintre efectele pozitive.