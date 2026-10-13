Meseria care atrage tot mai mulți tineri și le umple conturile. Au nevoie doar de un telefon și să se uite la clipuri

4 minute de citit Publicat la 19:42 13 Oct 2026 Modificat la 20:33 13 Oct 2026

Clipperii sunt plătiți de clienți pentru a transforma materiale video mai lungi în clipuri scurte, verticale, pentru rețelele sociale. Foto: Getty Images

Eknoor Singh spune că are nevoie doar de un telefon mobil și de o conexiune bună la internet pentru a câștiga peste 120.000 de lire sterline pe an. Tânărul de 22 de ani, din Londra, lucrează ca „clipper” profesionist. Este plătit de clienți pentru a transforma materiale video mai lungi în clipuri scurte, verticale, pentru rețelele sociale, cu speranța că acestea vor deveni virale.

„Cu cât un clip are mai multe vizualizări, cu atât câștig mai mult”, spune el, pentru BBC.

De regulă, clientul - care poate fi un brand de haine, o casă de discuri, un studio de film, un podcaster sau un influencer - îi pune la dispoziție un videoclip mai lung.

Clipperul îl urmărește, alege ce consideră că sunt cele mai bune momente și realizează materiale de 30 până la 60 de secunde, pe care le publică pe Instagram, YouTube, TikTok sau alte platforme.

Ideea este că acești tineri, de obicei cu vârste între 16 și 25 de ani, înțeleg mai bine ce prinde la publicul de aceeași generație și pot transforma un moment dintr-un material lung într-un clip care adună foarte multe vizualizări.

Până la 10.000 de lire pe lună

Clipperii pot câștiga până la 3 dolari, aproximativ 2,30 lire sterline, pentru fiecare 1.000 de vizualizări cumulate pe platforme. Dacă un clip devine viral, veniturile pot crește rapid.

Singh spune că a început să ia în serios această activitate anul trecut, după ce a câștigat 300 de dolari dintr-un scurt videoclip cu Dua Lipa publicat pe Instagram.

„Mi-am zis: «OK, sunt foarte mulți bani doar pentru că am postat un video». Mi-am dat imediat seama cât de profitabil poate fi”.

Acum spune că ajunge la „cel puțin 10.000 de lire pe lună”.

Caută în special momente amuzante, rapide și ușor de urmărit. Un exemplu este un clip realizat în luna mai cu reacția Sabrinei Carpenter după ce cineva i-a călcat trena rochiei la Met Gala, la New York. Singh nu a spus cine a fost clientul pentru acel material.

Mulți nu câștigă aproape nimic

Pentru Ethan Weems, un tânăr de 24 de ani din Wichita, Kansas, clippingul este o sursă suplimentară de venit pe lângă alte proiecte video. El spune că obține „cel puțin 1.000 de dolari pe lună” din această activitate.

Weems realizează clipuri pentru youtuberul și podcasterul Caleb Hammer, cunoscut pentru emisiunea „Financial Audit”, în care analizează situația financiară a invitaților săi.

Tânărul spune că acest tip de muncă îi permite să lucreze de acasă și să petreacă mai mult timp cu soția și fiul său de un an.

„Nu vreau acel job obișnuit de la 9 la 5, în care trebuie să merg la birou în fiecare zi”, spune el.

Totuși, Lia Haberman, consultant în social media, avertizează că cei care ajung să câștige sume mari sunt puțini.

„Este la fel ca în economia creatorilor de conținut, în general. Marea majoritate câștigă foarte puțin sau nimic”, spune ea.

La rândul său, Devin Nash, analist în industria de streaming, spune că este ușor de subestimat timpul necesar pentru a avea succes. Clipperii care câștigă bine trebuie să „urmărească ore și ore de conținut și pur și simplu trăiesc în lumea asta”, explică el.

Cum își găsesc clienții

Există mai multe platforme care îi pun în legătură pe clippers cu firmele sau creatorii care caută astfel de servicii. Unele anunțuri apar pe forumuri generale precum Reddit și Discord, iar altele pe platforme dedicate, precum Clipping Culture, Vyro, Whop și Kick.

Aceste site-uri percep de regulă o taxă companiilor care caută oameni pentru astfel de proiecte. Clipping Culture, de exemplu, afișează printre clienți Capital Records, Universal Music Group și HBO Max.

Pentru companii, plata unui adolescent sau a unui tânăr de 20 și ceva de ani care lucrează din dormitor poate fi mult mai ieftină decât publicitatea clasică pe rețelele sociale și, uneori, mai eficientă în atragerea atenției publicului.

Compania Boxabl din Las Vegas, care produce locuințe modulare, spune că a strâns deja un număr uriaș de vizualizări prin astfel de clipuri.

„Cred că am ajuns probabil la un miliard de vizualizări până acum”, spune fondatorul firmei, Galiano Tiramani, care apare în multe dintre materialele companiei.

Și în Marea Britanie, Jimmy McLoughlin, fost consilier la Downing Street și actual prezentator al podcastului „Jimmy's Jobs of the Future”, folosește intens astfel de clipuri.

„Clipurile sunt aproape ca niște trailere pentru materialul principal”, spune el.

De exemplu, un podcast recent cu premierul Andy Burnham a avut aproape 50.000 de vizionări pentru versiunea lungă, dar clipurile scurte extrase din el au strâns milioane.

„Atenția oamenilor durează tot mai puțin”

Evan Stanfield, fondatorul și directorul Clipping Culture, are doar 21 de ani. Și-a lansat afacerea anul trecut, după ce a renunțat la studiile de la University of Kansas. El spune că platforma pune în legătură brandurile cu peste 340.000 de clippers din întreaga lume.

Explicația lui pentru succesul videoclipurilor scurte este simplă: „Atenția oamenilordurează tot mai puțin”.

Stanfield spune și că această meserie este dominată de tineri tocmai pentru că ei sunt cei care consumă cel mai mult conținut video scurt.

Înapoi la Londra, Eknoor Singh spune că lucrează aproape permanent, indiferent unde se află.

„Aș putea fi oriunde. Aș putea să plec în vacanță și să fac bani”.