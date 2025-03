Meșteșugul pălăriilor, o artă aproape pierdută în România. Povestea ultimului pălărier din Mărginimea Sibiului

Radu Ilieș Dădârlat este ultimul pălărier din Mărginimea Sibiului. Artizanul duce mai departe acest meșteșug în orașul Săliște, unde bunicul său, Ioan Dădârlat, a înființat în urmă cu aproape 130 de ani „Prima Fabrică Română de Pălării”. Are calapoade vechi de peste 100 de ani, lucrează cu lână, melanină și păr de iepure, și ține cont de specificul fiecărui client atunci când crează o nouă pălărie. Povestea lui a fost făcută publică de Consiliul Județean Sibiu, pe Facebook, în cadrul campaniei „Oameni și locuri de poveste”.

Pe o bucată din lemn de brad, Ioan Dădârlat, devenit la 1896 proprietar de afacere, a scris: „Prima Fabrică Română de Pălării”.

„Este cel mai de preț obiect pe care-l am de la bunicul meu”, a spus Radu Ilieș Dădârlat, cel care duce acum mai departe meșteșugul bunicului său, chiar dacă din ce în ce mai puțini bărbați poartă pălărie în zilele de azi.

„Am calapoade vechi de peste 100 de ani. Majoritatea sunt mici față de mărimile de azi. Acum, oamenii sunt mai înalți, au capul mai mare, asta-i sigur!”, a spus bărbatul.

Radu Ilieș Dădârlat are mâinile bătătorite și pătate cu vopsea neagră de la anii în care a făcut pălării. A învățat meserie de la „Paltim”, fosta fabrică de pălării de la Timișoara, prima de acest fel din sud-estul Europei.

Astfel, orice pălărie pleacă de la faza de cloș, adică de la o bucată conică de postav.

„Cloșul este țesut din lână și melană, niște fire sintetice care țin țesătura laolaltă. Mai este și cloșul din păr de iepure, mai elegant, dar și mai scump”, spune bărbatul.

Urmează apretatul, aburirea și trasul pe calapod.

„Cu o pensulă fină aplic un apret, care este un amestec din clei de oase și amidon. Plus un ingredient secret. Am mărimi de la 50, până la 62. Odată, am lucrat un 64-65 pentru un bărbat cu o malformație la cap, de aici, dintr-un sat învecinat”, a mai spus Radu Ilieș Dădârlat.

Iar în final, curățatul cu peria, apoi se pune din nou la presă, se taie borurile și se tivește panglica.