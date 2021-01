Ai folosit metoda Ferber pentru a-i învăța pe cei mici să doarmă singuri? Iată de ce trebuie evitată și ce poți face în schimb!

Există anumite metode recunoscute pentru a-i ajuta atât pe bebeluși, cât și pe părinți să aibă parte de o noapte liniștită. Însă unele dintre acestea, precum metoda Ferber, ce presupune ca cel mic să fie așezat într-un pătuț până adoarme, nu este recomandată de cei mai mulți dintre experți. În schimb, se poate ține cont de câteva sfaturi ce vor fi enumerate mai jos, acestea fiind extrem de utile pentru un somn liniștit și adecvat vârstei.

Descoperă care este rolul somnului pentru bebeluși, care este metoda Ferber și ce puteți face în locul acesteia:

Ce este, de fapt, somnul și care este rolul acestuia?

Somnul este definit ca acea stare de repaus a corpului, în care conștiința este oprită și multe funcții ale corpului sunt afectate. Chiar dacă nu a fost pe deplin cercetat de ce dorm oamenii, somnul este esențial atât pentru părinți, cât și pentru copii.

După naștere, bebelușul are nevoie de tine pentru a supraviețui, căci, chiar dacă s-a născut la termen, acesta poate fi considerat prematur: pentru a se întreține, pentru a merge sau pentru a gândi. Creierul său este programat pentru un singur lucru: acela de a supraviețui. Iar această supraviețuire este legată de existența unei persoane, cineva care îl menține cald, îl hrănește și îl protejează.

De ce nu este recomandată metoda Ferber?

Oamenii se nasc cu aproximativ 25% din masa creierului, dublându-se în primul an de viață. Dezvoltarea neurologică are loc noaptea, în cea mai mare parte, și are nevoie de energie. La fel se întâmplă și cu secreția hormonilor necesari în producerea laptelui matern. Prin urmare, este foarte normal ca bebelușii să se trezească frecvent.

A dormi toată noaptea este un semn al maturității creierului și este ceva ce nu poate fi influențat sau grăbit. Prin urmare, nici un copil cu vârsta sub 3 ani nu trebuie să doarmă de seara și până dimineața fără a se trezi.

Metoda Ferber poate deveni un adevărat coșmar pentru bebelușul tău. Se presupune că un părinte ar trebui să își pună bebelușul obosit în pătuț, să îi ureze noapte bună, iar apoi să părăsească încăperea. Dacă cel mic începe să plângă, adulții se pot întoarce în cameră numai după o anumită perioadă de timp (din ce în ce mai lungă, dacă prichindelul este în lipsa oricărui pericol), fără, însă, a-l lua în brațe pe cel mic.

Ideea de bază în această metodă este că bebelușul va înțelege că părinții se vor întoarce de fiecare dată. Însă el este prea mic pentru a trage astfel de concluzii și totul se va transforma într-o senzație de teamă și groază. Până la urmă, copilul va adormi, dar nu pentru că înțelege, ci pentru că organismul și creierul său vor fi epuizate.

Aceste metode sau programe de învățare a somnului își vor lăsa amprenta asupra dezvoltării mentale a bebelușilor, iar unele dintre ele, precum metoda Ferber, pot fi periculoase, deoarece, din cauza epuizării și a plânsului, unii copii vomită. Iar asta le poate pune viața în pericol, deoarece ei nu se pot întoarce singuri pe o parte la vârste foarte mici.

10 sfaturi utile pentru un somn liniștit

Bebelușii au nevoie de timp pentru a reuși să doarmă bine, iar tu, ca părinte, îl poți ajuta prin intermediul celor câteva sfaturi de mai jos:

Dormitul nu este o pedeapsă și nu trebuie forțat. Învață-l pe cel mic să aibă o atitudine pozitivă față de somn;

Învață-l să facă diferența între zi și noapte;

Pune-l în pătuțul pentru copii de mai multe ori pe zi, pentru a se obișnui să doarmă singur;

Încearcă să previi asocierea somn-alăptare;

Pe timp de noapte, învață să recunoști semnele pe care bebelușul le transmite când îi este foame;

Stabilește un program fix de somn, începând cu a treia lună de viață;

Bebelușii adorm repede după baie? Atunci, dacă pielea acestuia nu este prea sensibilă, poți face din această activitate rutina dinaintea somnului;

Lasă cel puțin patru ore între ultimul somn din timpul zilei și cel de seară. Altfel, este posibil ca bebelușul să nu fie suficient de obosit și să nu vrea să doarmă;

Creează un mediu confortabil de dormit, într-o cameră bine ventilată;

Bebelușul tău îți simte starea, deci, dacă tu ești relaxat/ă, așa va fi și el.

La urma urmei, nimeni nu se așteaptă ca primele luni împreună cu un bebeluș să fie ușoare. Dar, îl poți ajuta pe cel mic să își dezvolte un ritm de somn bun, încă de la început. Oferă-i dragostea și răbdarea ta în fiecare moment și apelează la cele 10 sfaturi de sus pentru nopți liniștite.