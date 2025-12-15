Miss Finlanda s-a pozat într-o ipostază care a stârnit scandal, iar coroana i-a fost retrasă: „Vreau să îmi cer scuze”

Sarah Dzafce a fost desemnată Miss Finlanda 2025 în urmă cu 3 luni și a reprezentat țara la concursul Miss Universe FOTO: Instagram/ Sarah Dzafce

Organizatorii concursului Miss Finlanda i-au retras oficial titlul lui Sarah Dzafce la doar trei luni după ce aceasta a câștigat competiția din 2025, în urma unui val de critici provocat de o fotografie considerată de mulți ca fiind ofensatoare.

Potrivit Yle, postul public de televiziune din Finlanda, organizația Miss Suomi a confirmat decizia în cadrul unei conferințe de presă susținute la Helsinki, la sfârșitul săptămânii trecute.

› Vezi galeria foto ‹

Odată cu retragerea titlului lui Dzafce, prima vicecampioană, Tara Lehtonen, a fost desemnată imediat noua deținătoare a titlului.

Controversa a început la sfârșitul lunii noiembrie, când pe internet a început să circule o fotografie în care Dzafce își trăgea colțurile ochilor, un gest batjocoritor legat de trăsăturile asiatice.

Fotografia includea o descriere în limba finlandeză care se traducea prin „mâncând cu un chinez”, fapt ce a intensificat și mai mult criticile pe măsură ce imaginea s-a răspândit pe rețelele sociale.

Inițial, Dzafce a respins această interpretare, afirmând că fotografia a fost făcută într-un moment în care suferea de dureri de cap severe și că își masa tâmplele. De asemenea, ea a precizat că descrierea a fost adăugată de un prieten, nu de ea personal.

În ciuda acestor explicații, reacția publicului a devenit tot mai dură, mai ales după ce Dzafce a distribuit un alt videoclip dintr-un zbor Finnair la clasa business, pe care unii l-au interpretat ca fiind lipsit de empatie față de criticile primite. Videoclipul a fost ulterior șters.

În cadrul conferinței de presă, Dzafce a prezentat scuze publice directe.

„Vreau să îmi cer scuze tuturor celor pe care i-am rănit, în special comunității asiatice”, a spus ea. „Rasismul nu este acceptabil sub nicio formă”.

CEO-ul Miss Suomi, Sunneva Sjögren, a declarat că organizația și-a reconsiderat poziția inițială după discuții interne și conversații cu Dzafce, în special după întoarcerea acesteia de la concursul Miss Universe din noiembrie. În acest an, Dzafce a reprezentat Finlanda la Miss Universe, un concurs care s-a confruntat recent cu numeroase critici și controverse.

„Miss Finlanda reprezintă țara pe plan internațional”, a spus Sjögren. „Acest rol vine cu responsabilități. Rasismul contravine valorilor noastre”.

Tara Lehtonen, în vârstă de 25 de ani, a declarat că a fost surprinsă de apelul prin care a fost informată că va prelua titlul. „Eram la serviciu când am primit telefonul”, a spus Lehtonen. „Am avut nevoie de un moment ca să procesez vestea”.

Ea a adăugat că își propune să abordeze acest rol cu respect și conștientizare, scriind pe rețelele de socializare: „Promit să port acest titlu cu mândrie și profund respect”.