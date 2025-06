Moment extrem de jenant pentru iubita lui DiCaprio la nunta lui Bezos. Vittoria a atras toate privirile după ce rochia i s-a făcut praf

Vittoria Ceretti, iubita lui Leonardo DiCaprio, a avut parte de un moment stânjenitor în timpul fastuoasei nunți a lui Jeff Bezos și Lauren Sánchez, desfășurată în weekendul trecut la Veneția. Modelul italian, care a purtat o rochie vintage Dolce & Gabbana la petrecerea de sâmbătă seara, a postat pe Instagram Stories o comparație de tipul „cum a început vs. cum decurge” care arăta rochia care i s-a rupt, scrie The New York Post.

Nu se știe exact când s-a rupt rochia, însă pare că Ceretti a petrecut intens, din moment ce ruptura s-a extins semnificativ pe parcursul serii.

După ce Bezos și Sánchez și-au rostit jurămintele, cuplul a organizat o petrecere tematică de lux, sâmbătă noaptea.

No but the way Vittoria Ceretti TEARED THE VINTAGE ✨DOLCE & GABBANA✨ DRESS COMPLETELY, same as Gisele Bündchen wore at the Met Gala in 2003, and also the fact that they both dated Leonardo DiCaprio — I’m CRYING for that dress. ??? pic.twitter.com/vXHryV5OEh