Momente de groază pentru Alec Baldwin: maşina pe care o conducea a intrat într-un copac. Cum se simte actorul

Actorul a pierdut controlul maşinii în încercarea de a evita o mașină de gunoi care i-a tăiat calea. Sursa foto: Profimedia Images

Actorul Alec Baldwin, în vârstă de 67 de ani, s-a izbit cu maşina de un zid în East Hampton, New York, Statele Unite ale Americii, după ce a pierdut controlul volanului. Vedeta se afla în bolidul de lux împreună cu fratele său, Stephen Baldwin.

Actorul a pierdut controlul maşinii în încercarea de a evita o mașină de gunoi care i-a tăiat calea. Acesta se afla la volanul maşinii soţiei sale, Hilaria când a avut loc accidentul. Din fericire, în ciuda forței impactului și a avariilor extinse pe care le-a suferit vehiculul, atât Alec, cât și fratele său, Stephen, în vârstă de 59 de ani, nu au fost răniţi.

Într-un videoclip postat pe reţelele sociale, Alec Baldwin a explicat ce s-a întâmplat: în timp ce conducea prin liniștita zonă rezidențială din East Hampton, o mașină de gunoi, descrisă ca fiind „de mărimea unei balene”, i-a tăiat brusc calea. Pentru a evita o coliziune frontală, Alec a virat brusc și a sfârșit prin a se izbi de un copac mare, avariind grav vehiculul.

„Am lovit un copac foarte, foarte mare și i-am distrus mașina soției mele”, a spus Alec cu o urmă de regret, specificând însă că el și Stephen sunt bine. „Sunt bine, fratele meu este bine și totul este bine.”

După accident, Alec și Stephen au fost văzuți vorbind cu poliția care a sosit la fața locului în ploaie. În imaginile publicate de site-ul TMZ, Alec poate fi văzut dând un apel telefonic lângă mașina avariată. Stephen, însă, a fost filmat ulterior relaxându-se la un restaurant local din Massapequa, comandând un burger, cartofi prăjiți și o băutură răcoritoare.

Accidentul a avut loc în timp ce frații Baldwin se aflau în East Hampton pentru a participa la Festivalul Internațional de Film din Hamptons, unde îşi promovează podcastul, „One Bad Movie”, găzduit de Stephen și în care Alec este prezent în mai multe episoade. Alec Baldwin, care este și tatăl a șapte copii cu soția sa, Hilaria, și-a exprimat recunoștința față de poliția locală și a anunțat că va pleca în curând la Los Angeles pentru a se reuni cu familia sa. „Abia aștept să petrec câteva zile cu ei în California”, a declarat acesta.