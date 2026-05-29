"Nimeni nu se aștepta la asta". O femeie a obținut un loc de muncă bine plătit după ce a trimis un mesaj viitorului angajator

Trimiterea unui mesaj de mulțumire după un interviu de angajare este un sfat des întâlnit în carieră. FOTO: Getty Images

Trimiterea unui mesaj de mulțumire după un interviu de angajare este un sfat des întâlnit în carieră. Însă Jean Kang a mers mai departe și a folosit acest moment pentru a le arăta angajatorilor ce ar putea aduce concret în companie. După interviul final pentru un post de manager la compania de software de design Figma, în 2021, Kang a trimis un e-mail de mulțumire. În același mesaj, ea a atașat și un document PDF pe care l-a numit planul său de integrare pentru primele 90 de zile. În acesta, a explicat ce ar urma să facă în primele 30, 60 și 90 de zile dacă ar fi primit postul, scrie CNBC.

Jean Kang, care are 33 de ani și locuiește în San Francisco, a spus că nimeni nu i-a cerut să pregătească un astfel de document. A fost însă modul ei de a le arăta angajatorilor, din proprie inițiativă, ce va face dacă va fi angajată.

Pentru realizarea planului, Kang s-a bazat pe informațiile aflate în rundele anterioare de interviu. Documentul a fost și o demonstrație că putea înțelege rapid rolul și că putea lucra cu îndrumare minimă. Cu alte cuvinte, a vrut să arate că nu ar avea nevoie ca cineva să o ghideze pas cu pas.

Kang spune că și-a construit planul pornind de la câteva întrebări esențiale: de ce compania face angajări pentru acel rol, ce caută de fapt angajatorii, cum ar putea arăta impactul ei în funcție, cum le-ar putea demonstra că este cea mai bună alegere și ce sarcini specifice rolului ar putea arăta încă din acel moment.

Pornind de la aceste întrebări, ea a schițat obiective pentru fiecare etapă. În primele 30 de zile, planul prevedea dezvoltarea unor relații-cheie în companie. În primele 60 de zile, urmărea să înțeleagă prioritățile importante ale afacerii. În primele 90 de zile, obiectivul era alinierea asupra planurilor de proiect.

Kang a precizat ;i care sunt pașii concreți pentru atingerea acestor obiective, printre care întâlniri cu colegi din echipe precum suport pentru produs, vânzări, managementul forței de muncă și conducere, înțelegerea obiectivelor companiei pentru anul fiscal și familiarizarea cu modelul de suport pentru clienții enterprise.

Pentru a face documentul și mai personal, Kang a folosit chiar instrumentele de design ale Figma. A adăugat elemente vizuale, inclusiv stickere, pentru a arăta că a depus un efort suplimentar și pentru a le oferi angajatorilor o idee despre personalitatea ei. Strategia a funcționat.

„Nimeni nu se aștepta de la mine și nu mi-a cerut să pun totul cap la cap”, a spus femeia, care a adăugat că a fost o modalitate de a arăta viitorului angajator că dacă o angajează, „asta va primi”.

Deși nu poate spune cu certitudine că planul de integrare a fost elementul decisiv, Kang crede că acesta a influențat decizia finală. La câteva zile după ce l-a trimis, a primit un telefon prin care i s-a spus că echipa i-a oferit evaluări foarte bune și că dorește să îi facă o ofertă. Postul era plătit cu 165.000 de dolari pe an.

Experții în carieră spun că trimiterea unui mesaj de mulțumire după interviu e mereu o idee bună

Ian Siegel, CEO-ul ZipRecruiter, a declarat pentru CNBC Make It că un astfel de mesaj poate fi detaliul care oferă unui candidat un avantaj în fața altuia. El recomandă ca mesajul să nu fie unul simplu și formal, ci să includă, de exemplu, o idee de proiect sau o explicație despre modul în care candidatul poate acoperi o nevoie importantă a companiei.

În aceeași idee, Jenny Wood, fostă directoare la Google, spune că merită ca mesajul de mulțumire să includă trei sau patru fraze despre felul în care candidatul ar putea ajuta compania să avanseze sau să rezolve problemele pe care le are. Potrivit acesteia, un astfel de gest arată că persoana este dispusă să facă mai mult decât minimul necesar și că îi pasă de afacere, de obiective și de direcția companiei.

După experiența sa, Jean Kang a început să creeze conținut, să ofere coaching de carieră și servicii pentru persoanele care vor să obțină roluri bine plătite în program management. În 2024, ea a plecat de la Figma pentru a se dedica integral acestei activități.

Sfatul ei pentru cei care își caută un loc de muncă, mai ales într-o piață aglomerată, este să se pună în locul managerului care face angajarea. Candidații ar trebui să se gândească la modul în care pot face decizia mai ușoară pentru angajator și la felul în care se pot diferenția de ceilalți.

Realizarea unui plan de integrare cere timp și documentare, spune Kang, dar acel efort suplimentar arată că un candidat își dorește cu adevărat postul. În același timp, le poate oferi angajatorilor încrederea că persoana respectivă știe exact ce are de făcut pentru a obține rolul și pentru a avea succes în el.