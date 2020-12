Logomania, un fenomen printre adolescenţi. Provocarea şi campania lansată de Adina Buzatu

Adolescenţii, din dorinţa de a fi acceptaţi şi văzuţi, vor, mai nou, numai haine de brand. Este un trend care se numeşte logomania.

Stilistul Adina Buzatu ne explică de unde a apărut acest fenomen şi cum facem să îi scăpăm pe adolescenţi de această obesie.

"Fără logo, dar cu etichetă", campania de conştientizare lansată de Adina Buzatu

Nu scrisul face o piesă să fie bună calitativ. Din contră! Brandurile au lansat astfel de piese cu logo-uri mari tocmai pentru mass market - le vând la preţuri uşor mai mici, ele nu sunt de o calitate foarte bună, dar oamenii care le poartă fac acestui brand reclamă gratuită. Plăteşti câteva sute de euro pe un tricou, tricou care în mod normal din cauza unui bumbac nu foarte calitativ ar trebui să coste poate 5-10 euro.

Contrar aparenţelor, o ţinută formată din piese inscripţionate cu logo-uri nici măcar nu este la modă

Nimeni nu apreciază un amalgam de scrisuri, o ţinută care nu a fost concepută cu o idee încă de la început şi care nu are o cursivitate stilistică. Sigur, poţi să integrezi o piesă cu logo într-o ţinută concepută într-un anumit stil, care are o anumită identitate, care spune ceva despre tine, dar dacă tu nu faci decât să alături multe piese cu logo-uri în dorinţa de a arăta celorlalţi cât de mult ai tu, atunci treci în zona aceasta de lipsă de rafinament, devii depersonalizat.

Atenţie însă, urmările logomaniei pot fi chiar şi mai grave!

Cei care nu îşi permit au varianta fake-urilor şi se cumpără la greu. Vedeţi şi voi că nu mai ştii care e original şi care e fals, oricum spuneam că articolele cu logo-ul foarte mare nu sunt bune calitativ nici când le cumperi chiar de la brand, dar când sunt nişte fake-uri. Asta e o problemă! Dar în al doilea rând, copiii aceştia au probleme pentru că nu reuşesc să se integreze între colegii lor, se simt complexaţi, se simt mai puţin valoroşi, pentru că ei nu îşi permit cinci tricouri cu logo, două perechi de sneakers cu logo de care îşi permit colegii lor. Mai mult decât asta, sunt tineri care recurg la gesturi extreme, fete care ajung să iasă cu oricine în oraş doar că să le ofere ceva de genul acesta, băieţi care ar face orice să obţină asta.

Imediat după lansarea campaniei, Adina a primit o mulţime de reacţii

Încă de la primul articol pe această temă am primit mii de mesaje în principal de la părinţi şi asta m-a mirat foarte tare, părinţi disperaţi care realizează că se confruntă cu o tendinţă de-a tinerilor de a face orice pentru a obţine un logo. Şi vorbeam cu oameni rafinaţi, chiar unul dintre clienţii mei, un bărbat care se îmbracă impecabil îmi spunea "Adina, sunt disperat, nu pot să cred că băiatul meu a ajuns cocalar". Băiatul are 15-16 ani şi zice "măi, este cocalar". Şi îmi povestea că baiatul nu poartă decât logo-uri. Este până la urmă am putea spune o uniformă şcolară, pentru că toţi colegii poară aceeaşi sneekers, toţi poartă aceeaşi jeans, toţi poartă aceleaşi tricouri cu logo-ul atâta.

Adina are şi o provocare pentru noi

Încercaţi să vă construiţi un stil personal care are legătură cu aspectul fizic, cu cromatica feţei, cu personalitatea voastră. În momentul în care ai ţinute care te caracterizează şi care îţi vin bine şi pe care le porţi cu atitudine crede-mă că te va urma toată lumea şi va începe să te considere un trend setter.

Mergeţi în magazine cu ochii închişi, aş vrea să nu ştiţi în ce magazin intraţi, să nu vă uitaţi la etichetă sau la scrisul de pe hainele respective, ci să alegeţi hainele pipăind, verificând cât de bună este ţesătură, cât confort vă creează în momentul în care le purtaţi, trebuie să urmăriţi cât de bine vă vin.

Fără logo-uri, dar cu etichetă! Cu un stil personal, cu atitudine, cu un mod de-a te îmbrăca să bucure ochii, fii cool, ai curajul să fii diferit, ai curajul să arăţi cu adevărat bine'', spune Adina Buzatu.