Cum realizezi un machiaj glam de toamnă. Se poartă accentele strălucitoare, tenul mat și culorile puternice

„Începem cu un primer pe care l-am dat cu spray pe tot tenul, mai apoi un fond de ten foarte prăfos pe care l-am combinat cu un iluminator lichid și rezultă astfel un finish mat cu un efect foarte luminos.

Cea mai rapidă metodă de a ne contura sprâncenele constă în folosirea unei culori sub formă de creion. Trasați câteva linii acolo unde simțiți că duceți lipsă de fire de păr.

Cel mai ușor machiaj smokey pentru ochi poate fi făcut folosind tușuri waterproof. Folosind trei subtonuri de albastru vom obține o tridimensiune de care avem nevoie la un smokey.

În primă fază, am pus acest albastru cobalt pe toată pleoapa mobilă, are foarte multe particule de glitter. După care am luat un alt tuș waterproof, care are un subton mai turcoaz și dacă observați, îl pun doar pe mjlocul pleoapei.

Albastrul antracid, care constituie cea mai închisă culoare de albastru de astăzi merge pe la baza genelor, creând o linie de tuș un pic estompată la final.

Multe straturi de mascara și machiajul ochilor este gata. Apoi luați orice ruj piersică pe care îl aplicați pe buze, pe post de blush și un pic la finalul acestui smokey. Estompați bine, bine de tot.

La final nu mai avem decât să mai dăm o tură de spray fixator și cu asta am terminat machiajul nostru glamuros, rezistent și de efect”, a explicat Adina Vlad.

Cum realizei un machiaj glam de toamnă