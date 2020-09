De ce nu știm să cerem ajutor. Proverbele românești care ne fac rău

Cerasela Rogen, coach transformaţional a explicat la „Numai de bine” cum putem scăpa de această obișnuință.

„Am fost cumva învățați greșit, mai ales noi românii avem o mulțime de proverbe în sensul ăsta: "lauda de sine nu miroase a bine”, a explicat Cerasela Rogen la Antena 3.

Şi chiar şi atunci când avem mare nevoie de ajutor ne este ruşine. „Acest cuvânt rușine este specific României și specific educației românești. La copii de mici este implantat acest program distructiv numit „rușine”. Să îți fie rușine să ceri, să îți fie rușine să comunici nevoile tale, mai ales femeile sunt obișnuite să se sacrifice, să ajute, să știe nevoile copiilor, să știe nevoile soțului, chiar și al părinților”.

Femeile întâmpină extrem de des această dificultate

Atunci când devin mame pentru prima oară femeile întâmpină des această dificultate, de a cere ajutorul, de a recunoaşte că uneori este greu. Iar de aici la depresie nu mai este decât un pas.

„Bărbatul comunică foarte greu nevoile lui, pentru că mamele îl învață de mic să nu fie emoțional: "nu ai voie să plângi, pentru că tu ești bărbățel, că tu nu ai voie să îți exprimi emoțiile" și când ajunge adolescent, fata adolescentă vrea că băiatul să își exprime emoțiile, iar el zice "hotărâți-vă femeilor, că una îmi spune să nu ma exprim emoțional, cresc mare vreți să ne exprimăm emoțional, să spunem te iubesc sau să îmi spun nevoia: uite, am și eu nevoie să mă duc la fotbal, am și eu nevoie să mă duc la un bar sau am nevoie să fiu și eu cu prietenii" și nu de fiecare dată știm să comunicăm”, a explicat specialista.

Tendinţa comună a oamenilor care nu ştiu să-şi comunice nevoile este de a face o acţiune în mod surprinzător, brutal, de multe ori intrând în conflicte.

„Ca să putem să ne comunicăm nevoile este în primul rând nevoie de stimă de sine, deci la lucrul ăsta lucrăm, că suntem valoroși, că suntem valizi, pentru că odată ce suntem unici nu avem cu cine să ne comparăm, ne aducem aminte uitându-ne la această amprentă, sunt unic, deci nu am cu cine să mă compar, să fiu înalt, mic, prost, slab, să fiu deștept sau mai puțin deștept, pentru că sunt unic în felul meu și mă exprim în unicitatea mea și atunci am dreptul, noi trebuie să ne dăm dreptul în mintea noastră să îmi comunic nevoile”, a mai spus Cerasela Rogen, coach transformaţional.

De ce nu știm să cerem ajutor