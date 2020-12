Petrecerile online, varianta sigură pentru Revelion. Cum ne distrăm în familie de sărbători

În cele trei zile de Crăciun, ideile de activități sunt nenumărate. Părinții pot să îi provoace pe cei mici la înviorarea de dimineață. Chiar dacă sunt sărbători, trebuie să facem puțină mișcare. E foarte amuzant să faci exerciții împreună cu copiii.

Putem ieși un pic în fața blocului, să luăm o gură de aer și să ne plimbăm un pic. După care revenim acasă și putem viziona filme împreună sau putem să citim povești.

Iar sugestiile de activități nu se opresc aici.

Cum ne distrăm în familie de sărbători

Alexandra Timofte, organizator de petreceri: ”Le recomandăm părinților să petreacă cât mai mult timp în familie și să se joace cu cei mici acasă. Dacă avem zăpadă e foarte bine, pentru că putem ieși afară să facem oameni de zăpadă și mult așteptata bătaie cu bulgări. Dacă stăm acasă și e cald și bine acasă, îi invit pe părinți să joace jocuri”.

De asemenea, o idee excelentă poate fi și lucrul manual cu ajutorul căruia puteți crea și amintiri de neuitat.

Petrecerile online, varianta sigură pentru Revelion

Pentru noaptea de revelion, lucrurile arată un pic mai diferit.

Alexandra Timofte, Organizator Petreceri Copii: ”E clar că trebuie să fie petrecere maximă. Acasă, ne îmbrăcăm frumos, noi, doamnele și domnii, trebuie să ne aranjăm, să fim machiați, pregătiți, parfumați, copiii la fel, să petrecem cu voie bună, să dăm drumul la muzică, să ne pregătim azi exact ca și cum am fi la restaurant, de ce nu. Eu chiar am propus cu prietenii de familie și am zis că ne facem zoom și ne întâlnim în online și să petrecem cu toții acolo. Important e să avem energia aia pozitivă și să fim mereu cu zâmbetul pe buze!”