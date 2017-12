Astrologia joaca un rol important in viata noastra, iar data nasterii poate spune multe despre o persoana. Specialistii in astrologie sustin ca fiecare zodie in parte are anumite numere care ii poarta noroc. Indiferent prin ce situatii treci, fie ele pozitive sau negative, sunt anumite numere care iti poarta noroc.

Cand vine vorba despre numere norocoase in functie de zodie, trebuie sa stii ca te poti baza pe acestea in orice situatie din viata de zi cu zi.

Berbec

Despre Berbec se spune ca este unul dintre cele mai norocoase semne ale zodiacului. Daca esti nascuta in aceasta zodie, trebuie sa stii ca trebuie sa nu iei decizii importante in zilele de 3, 12, 14 si 21. Numerele care iti poarta noroc sunt 45, 33 si 27. Asadar, incearca sa tii cont de aceste informatii atunci cand esti pusa in fata unor situatii mai complicate.

Taur

Persoanele nascute in zodia Taur sunt guvernate de elementul pamant, ceea ce inseamna ca au nevoie de stabilitate in viata lor. Daca esti nascuta in aceasta zodie, trebuie sa stii ca in zilele de 1, 9, 21 si 28 ai noroc in cariera sau la bani. Cat despre numerele care iti poarta ghinion, este important sa te feresti de 17, 33 si 49.

Gemeni

Persoanele nascute in aceasta zodie sunt foarte vorbarete si se pricep la afaceri. Daca esti o nativa a zodiei Gemeni, trebuie sa nu iei decizii importante in zilele de 13, 17, 21 si 24. Daca vrei sa ai parte de mai mult noroc in viata ta, trebuie sa fii atenta la tot ce are legatura cu numerele 12, 18, 26 si 35.

Rac

Se spune ca persoanele nascute in zodia Rac sunt foarte sensibile si au nevoie de atentie. Daca esti o nativa a acestei zodii, trebuie sa eviti discutiile neplacute, in special in zilele de 7, 13, 20 si 30. Daca vrei sa ai parte de mai mult noroc in dragoste sau bani, trebuie sa tii cont de numerele 1, 11, 17, 26 si 29.

Leu

Persoanele nascute in aceasta zodie stiu sa se impuna in orice mediu social sau profesional. Daca esti o nativa a zodiei Leu, este indicat sa nu iei decizii importante in zilele de 7, 10, 25 si 29. Daca vrei sa ai mai mari sanse sa evoluezi in cariera, este esential sa profit de zilele de 11, 18 si 30. Fereste-te de orice ale legatura cu numerele 42 si 38.

Fecioara

Persoanelor nascute in aceasta zodie le place sa vorbeasca foarte mult despre ele, sunt foarte atente la detalii si au o minte iscusita. Daca esti o nativa a acestei zodii, este bine sa te feresti de numerele 4, 7 si 13. In schimb, in zilele de 3, 11 si 25 s-ar putea sa ai noroc la bani sau in cariera. Incearca sa te feresti de orice are legatura cu numerele 41 si 35.

Balanța

Persoanele nascute in aceasta zodie au tendinta sa viseze cu ochii deschisi. Daca esti o nativa a acestei zodii, iti place luxul si vrei sa ai o viata cat mai linistita. Asadar, este bine sa nu iei decizii importante in zilele de 12 si 23. Zilele care iti poarta noroc sunt 4, 11 si 20. Daca nu vrei sa ai mari probleme de-a lungul vietii, fereste-te de acele lucruri care au legatura cu numerele 40 si 34.

Scorpion

Persoanele nascute in aceasta zodie au o minte agera si sunt foarte atente la detalii. Daca esti nascuta in aceasta zodie, este clar ca nu iti place ca alte persoane sa iti dea ordine. Asadar, zilele cele mai bune ca sa faci progrese in cariera sunt 1, 11, 17 si 21. Trebuie sa nu iei decizii importante in zilele de 13 si 20 si ar fi bine sa te feresti de orice are legatura cu numerele 37 si 44.

Sagetator

Persoanele nascute in aceasta zodie au o fire impulsiva, dar sunt foarte destepte. Stiu cum sa reactioneze in aproape orice situatie si nimic nu este prea dificil pentru ele. Daca esti o nativa a acestei zodii, trebuie sa profiti de zilele de 9, 19 si 28. Nu este indicat sa iei decizii importante in zilele de 1 sau 10 si ar fi bine sa te feresti de orice are legatura cu numerele 40, 44 si 29.

Capricorn

Persoanele nascute in aceasta zodie sunt foarte ambitioase si atente la detalii. Daca esti o nativa a acestei zodii si iti doresti sa faci progrese in cariera, trebuie sa stii ca iti poarta noroc zilele de 4, 13, es, 18 si 29. In schimb, nu este indicat sa iei decizii importante in zilele de 14, 20 si 30. Fereste-te de orice are legatura cu numerele 33, 48 si 50.

Varsator

Persoanele nascute in aceasta zodie au tendinta sa fie visatoare si sa se gandeasca foarte mult la viitorul lor. Daca esti o nativa a acestei zodii, trebuie sa stii ca zilele de 5, 9 si 26 iti poarta noroc. NU lua decizii de viitor in zilele de 10 si 13 si evita discutiile legate de bani in zilele de 18 si 25. Fereste-te de orice are legatura cu numerele 36 si 55, informează andreearaicu.ro.

Pesti

Pe ultimul loc din articolul despre numere norocoase in functie de zodie se afla zodia Pesti. La fel ca persoanele nascute in zodia Rac, persoanele nascute in aceasta zodie sunt mai sensibile si au nevoie de atentie. Daca esti o nativa a acestei zodii, incearca sa nu iei decizii legate de bani sau de cariera in zilele de 18 si 13. Zilele de 5, 7 si 19 iti poarta noroc in orice domeniu al vietii. Trebuie sa te feresti de orice are legatura cu numerele 25, 33, 40 si 59