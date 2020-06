Nutriționistul Mihaela Bilic explică ce se întâmplă în corpul nostru când mâncăm cireșe

"Puțini sunt cei cărora nu le plac cireșele. Și și mai puțini sunt cei care mănâncă cireșe cu moderație, adică un pumn, doi.

Cei mai mulți dintre noi așteaptă cireșele ca pe o sărbătoare, ca pe un moment de frenezie de consum. Și pe bună dreptate, doar câteva săptămâni din an te poți delecta cu cirese. Deci, dupa parerea mea, avand in vedere preferintele majoritatii putem defini normalitatea asa: ciresele sunt un deliciu si se mananca cu castronul (adica cu kilogramul)!

Diuretice si laxative, ciresele contin sorbitol, o forma de zahar care baloneaza, dar si accelereaza tranzitul. Asa ca nu va mirati, ciresele umfla burta si de multe ori asta e semnul ca trebuie sa ne oprim din mancat.

Efectul diuretic e asigurat de continutul mare de potasiu, un argument important daca vreti sa folositi ciresele pentru o cura detox (ca aliment unic, 1-2 kg/zi). Si daca tot vorbim de cura, n-ar fi rau sa va aduc aminte ca ciresele ingrasa. Bineinteles nu vorbesc de ciresele de mai, apoase si fara gust, ci de bunaciunile dulci si pietroase care urmeaza in iunie.

Cu 600cal/kg ciresele pot afecta silueta...daca exageram. Ajustati-va dieta in functie de cate cirese vreti sa mancati, puteti renunta la o masa de dragul lor sau puteti manca numai cirese o zi intreaga. Nici varianta cu 1-2 kg in plus la cantar dupa o cura de cirese nu e dramatica, in definitiv merita "sacrificiul". Si aveti tot timpul sa slabiti pana la anu' in luna mai...pentru un alt ospat cu cirese", a scris Mihaela Bilic, pe Facebook, cu ceva timp în urmă.