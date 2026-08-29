O artistă premiată cu Grammy își va ascunde următorul manuscris în „Biblioteca Viitorului”. Va fi citit abia în 2114

2 minute de citit Publicat la 19:32 29 Aug 2026 Modificat la 19:32 29 Aug 2026

Textele sunt păstrate într-o încăpere special amenajată și izolată / sursă foto: Getty Images

Laurie Anderson, artista americană premiată cu Grammy, va lăsa o lucrare secretă care nu va putea fi citită timp de 88 de ani. Manuscrisul său va fi sigilat până în 2114, în cadrul proiectului „Future Library” (n.red Biblioteca Viitorului), desfășurat în Oslo, scrie The Guardian.

Laurie Anderson se alătură lui Margaret Atwood, Han Kang, Ocean Vuong și altor autori de renume care lasă manuscrise secrete, păstrate sub cheie până în 2114.

Ea devine astfel cea de-a 13-a persoană care participă la proiectul inițiat la Oslo.

Textele sunt păstrate într-o încăpere special amenajată și izolată

Următorul manuscris al lui Laurie Anderson va fi închis timp de 88 de ani în Biblioteca Viitorului. Potrivit inițiatorilor proiectului, textele sunt depozitate într-o cameră silențioasă special amenajată în clădirea Deichman Bjorvika a bibliotecii publice din Oslo.

Proiectul a fost lansat în 2014 de artista Katie Paterson, care a plantat atunci 1.000 de molizi. Copacii vor fi folosiți peste aproape un secol pentru a produce hârtia pe care vor fi tipărite manuscrisele.

Laurie Anderson a fost nominalizată de șase ori la premiile Grammy

Laurie Anderson este scriitoare, regizoare, compozitoare, artistă vizuală, muziciană și vocalistă, iar activitatea sa cuprinde arta, teatrul, muzica experimentală și tehnologia.

A publicat 10 cărți și a fost nominalizată de șase ori la premiile Grammy, câștigând unul dintre trofee. În 2024, artista a primit și un premiu pentru întreaga carieră.

Lucările sale de artă vizuală au fost prezentate în instituții importante din întreaga lume, printre care Hirshhorn Museum din Washington și Moderna Museet din Stockholm.

De asemenea, aceasta a precizat acum că manuscrisul pentru acest proiect poate fi un text, o partitură, o poveste, un set de instrucțiuni sau „ceva pentru care nu avem încă un nume”.

Ea a mărturisit că ideea de a participa la acest proiect a fost pe placul ei.

„Am adorat absolut ideea Bibliotecii Viitorului imediat ce am aflat despre ea. Întotdeauna am fost îndrăgostit de cărți, biblioteci și păduri. Când eram copil, locuiam lângă un parc mare plin de arțari, ulmi și stejari.

În colțul îndepărtat al parcului se afla un stejar roșu enorm, iar mai sus pe stradă și chiar după curbă, se afla biblioteca, o clădire rustică din piatră de câmp, plină cu perne confortabile și mii de cărți”, a declarat aceasta.

Mai mult decât atât, Fundația „Future Library Trust” a transmis că a ales-o pe Anderson pentru „capacitatea sa unică de a se adresa dincolo de timp, creând opere profund umane, extrem de interesante pentru un viitor pe care nu îl putem previzualiza”.