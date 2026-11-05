O campioană mondială la lupte în cușcă a devenit profesoară de religie într-un sat din Sibiu: „Bătaia e căzută din Rai”

4 minute de citit Publicat la 09:34 05 Noi 2026 Modificat la 09:34 05 Noi 2026

Christiana Budică este profesoară de religie într-un sat din județul Sibiu, dar are în spate o carieră sportivă impresionantă. Foto: Facebook/Daniela Cîmpean

Ziua le vorbește copiilor despre Dumnezeu, iar după ore îi învață arte marțiale. Christiana Budică este profesoară de religie într-un sat din județul Sibiu, dar are în spate o carieră sportivă impresionantă. În 2012, a devenit prima româncă ajunsă campioană mondială la lupte în cușcă. Astăzi, a lăsat agitația Bucureștiului pentru viața la țară, unde antrenează zeci de copii alături de soțul ei. Povestea sa a fost prezentată pe Facebook de Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu.

Christiana Budică locuiește în comuna Ațel, din nordul județului Sibiu, aproape de granița cu Mureșul. S-a mutat aici împreună cu soțul său, Octavian, iar cei doi și-au găsit o casă săsească veche, de care s-au îndrăgostit.

„Aici, casele au ceva special, care vine din secolele de existență”, spune femeia.

La început, localnicii nu erau obișnuiți să o vadă alergând pe ulițele satului la primele ore ale dimineții.

„Mă trezeam la cinci dimineața să alerg prin sat. M-a oprit o vecină să-mi spună că, dacă ar fi fost mai tânără, ar fi alergat cu mine”, povestește ea.

Cum a ajuns o campioană mondială la lupte în cușcă să predea religia

Născută în București, în cartierul Pantelimon, Christiana a crescut într-o familie de sportivi. Mama sa a fost jucătoare profesionistă de bowling, iar tatăl său a practicat jujitsu. A început de mică să facă arte marțiale și a obținut rezultate importante încă din liceu: a devenit campioană națională la kyokushin, a câștigat bronzul la Campionatele Europene și s-a clasat pe locul opt la Campionatele Mondiale.

Deși inițial își dorea să devină medic, a ales să studieze teologia și a absolvit Facultatea de Teologie din București, la specializarea Artă Sacră și Pictură Iconografică. Nu a renunțat însă la sport.

În 2012, la Tallinn, a câștigat titlul mondial la arte marțiale mixte (MMA), devenind, potrivit prezentării Danielei Cîmpean, prima româncă deținătoare a unui asemenea titlu la lupte în cușcă.

În ring este cunoscută sub numele de „Mongol”, care, spune ea, înseamnă „Neînvins”.

Pentru Christiana, credința și luptele nu se contrazic. Întrebată dacă bătaia este ruptă din Rai, profesoara a răspuns: „De acolo a căzut. Sfinții sunt bătuți în pustie de forțele întunericului. Ca sportiv, eu nu mă bat, ci lupt”.

Nici înfrângerile nu le privește ca pe niște eșecuri, ci ca pe ocazii de a învăța ceva.

„Depinde cum te raportezi la pierdere sau câștig. Important este ca atunci când pierzi să cauți lucrul sau învățătura care îți aduce un câștig”, spune fosta campioană.

Elevii au descoperit pe YouTube că profesoara lor de religie este campioană mondială

Din septembrie, Christiana predă religia la Școala Gimnazială din Ațel, iar elevii au aflat singuri despre trecutul ei sportiv, după ce au găsit pe YouTube filmări cu luptele sale.

„M-au găsit pe YouTube”, povestește profesoara.

Spune că îi place să lucreze cu cei mici și că apreciază respectul pe care îl arată oamenilor din jur: „Copiii de la țară sunt mai respectuoși decât cei din marile orașe. Aici, când trec pe lângă un adult, dau bună ziua. Prin ochii lor Îl văd pe Dumnezeu”.

Dincolo de orele de religie și de pictura icoanelor, Christiana și soțul ei au început să organizeze și cursuri de arte marțiale pentru copiii din comună. Antrenamentele se desfășoară în căminul cultural, unde au loc și ateliere de pictură la care participă inclusiv adulți.

„Din aprilie organizăm astfel de cursuri în căminul cultural, loc în care avem și ateliere de pictură. Sunt 51 de copii și adolescenți, cu vârste cuprinse între 5 și 21 de ani, care vin la antrenamente. La pictură participă și adulți”, explică Octavian Budică, fost sportiv de performanță, în prezent antrenor, jurnalist și producător de film.

Activitățile s-au extins și în satele vecine, Alma, Șmig și Giacăș, iar în prezent peste 100 de tineri sunt implicați în proiectele Asociației Cultural-Sportive „Mongol”, condusă de cei doi soți. Copiii nu învață doar tehnici de luptă, ci și lucruri despre istoria și cultura țărilor din care provin diferitele arte marțiale.

„Nu învață doar un sport, ci și istorie și geografie. Le vorbim despre locurile de unde provin artele marțiale, oamenii care le-au practicat și istoria lor”, spune Octavian Budică.

Cei doi au și planuri mai mari pentru viitor. Își doresc să construiască o sală de sport cu ring și să organizeze în comună competiții balcanice și europene.

„Ațelul poate deveni un punct de referință pe harta artelor marțiale, avem potențial”, este convins soțul Christianei.

Fosta campioană a încercat și actoria, după ce a interpretat rolul unei războinice mongole într-un film prezentat la mai multe festivaluri internaționale. Cu toate că viața ei a luat o direcție diferită de cea la care visa în copilărie, spune că nu regretă nimic. Astăzi, își împarte timpul între școală, antrenamente, pictură și viața liniștită din Ațel, unde elevii reușesc uneori să o surprindă cu răspunsurile lor.

„I-am întrebat de unde vine rugăciunea «Tatăl nostru». Cei mai mulți au spus că de la «mami» sau de la «buni», adică de la acele femei care le-au mijlocit legătura cu Dumnezeu”, povestește Christiana Budică.