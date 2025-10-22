O casă în ruină din Londra s-a vândut la licitație la un preț ireal. Un client aproape că s-a înecat din cauza mirosului

4 minute de citit Publicat la 07:00 22 Oct 2025 Modificat la 07:00 22 Oct 2025

Casa s-a vândut la licitație în ciuda faptului că se află într-o stare avansată de degradare FOTO: Auction House London

O casă din Londra aflată într-o stare avansată de degradare s-a vândut la licitație cu un preț neașteptat de mare, în ciuda faptului că unul dintre potențialii cumpărători aproape că s-a înecat din cauza mirosului din interior.

Imobilul insalubru s-a vândut la licitație cu 661.000 de lire sterline, adică 762.000 de euro. Însă prețul este considerat unul foarte mic pentru Londra, unde piața imobiliară este extrem de competitivă.

› Vezi galeria foto ‹

David Burnip, un YouTuber cunoscut sub numele de Wandering Turnip, a documentat recent vizita sa tulburătoare în casa abandonată - o locuință imensă, dar în ruină, cu 10 dormitoare, situată în cartierul Lee, în sud-estul Londrei. Ea fusese listată la licitație pentru 500.000 de lire, potrivit Metro.

Ceea ce a descoperit a fost o dovadă șocantă a peisajului imobiliar unic și adesea derutant al capitalei Regatului Unit.

Videoclipul, distribuit celor 149.000 de abonați ai săi, descrie o experiență care a semănat mai degrabă cu o coborâre sumbră într-o ruină urbană decât cu o simplă căutare de locuință.

În interiorul casei abandonate

Descrisă de agentul imobiliar ca o casă degradată, care necesită un „program complet de renovare”, proprietatea prezenta semne evidente de probleme structurale: găuri în tavane, podele putrezite care cedau la fiecare pas și o infestare masivă cu porumbei la etajele superioare.

Atmosfera descrisă de Burnip a fost una „amenințătoare”, „bântuită” și „dezgustătoare”, ceea ce o plasa într-o categorie aparte, chiar și comparativ cu cele mai dărăpănate clădiri pe care le vizitase în Marea Britanie.

Poate cel mai tulburător aspect a fost întâlnirea sa cu porumbei morți și vii, care transformaseră etajele superioare în teritoriul lor, un adevărat coșmar pentru orice potențial cumpărător.

Burnip a explicat că unul dintre potențialii care l-au însoțit în casă a început să se înece din cauza mirosului puternic din interior.

Totuși, printre ruine, Burnip a descoperit și un punct pozitiv: grădina mare din spatele casei.

Cu o restaurare adecvată, a sugerat el, acest spațiu exterior ar putea deveni un atu valoros, care să justifice efortul uriaș necesar pentru salvarea clădirii.

Prețul versus starea

Ceea ce face povestea și mai uimitoare este prețul. Burnip a explicat că aceasta era „cea mai ieftină” casă pe care o putuse găsi în Londra, dacă exclude apartamentele sau proprietățile comerciale.

Prețul orientativ de 500.000 de lire la licitație este aproape dublu față de prețul mediu al unei locuințe în Regatul Unit, care este în prezent de 292.000 de lire, potrivit celor mai recente date ONS.

Burnip a descris suma drept „uimitoare”, însă prețul final de vânzare, de 661.000 de lire, a fost și mai șocant, sugerând că nu a fost doar o achiziție de cărămizi și mortar, ci o investiție strategică în teren și amplasament, mai degrabă decât în starea casei propriu-zise.

În ciuda nevoilor aparent insurmontabile de reparații, proprietățile din capitala britanică ajung frecvent la prețuri exorbitante.

Spre comparație, o casă cu trei dormitoare din Blackpool, aflată într-o stare similară și infestată de păsări, a fost listată anul trecut pentru doar 12.000 de lire, o diferență care subliniază contrastul uriaș dintre Londra și restul țării.

Un alt exemplu londonez, din Palmers Green, o casă afectată de mucegai și cu probleme structurale majore, avea un preț orientativ de 450.000 de lire.

Și nu este un fenomen recent. În 2015, un bungalow prefabricat din Peckham s-a vândut la licitație cu aproape 1 milion de lire, după ce prețul a crescut rapid de la 590.000 la 950.000 în timpul procesului de licitare.

Astfel de cazuri sugerează disponibilitatea cumpărătorilor de a investi speculativ doar pe baza amplasamentului și a potențialului.

Alternative pentru cumpărătorii de azi

Nu toate proprietățile londoneze necesită eforturi uriașe de renovare.

Pentru cei care caută locuințe gata de mutare, apartamentele sub 500.000 de lire oferă adesea finisaje moderne și condiții locuibile, cu riscuri mult mai mici și satisfacție imediată.

Anterior, publicația Metro a dezvăluit cele mai ieftine cinci coduri poștale din Londra pentru achiziționarea unei case, cu zone precum Barking și Dagenham, East Ham, Brixton, Streatham, Camden și Willesden oferind locuințe sub 300.000 de lire.

Totuși, aceste opțiuni mai accesibile vin adesea cu limitări privind dimensiunea, posibilitățile de personalizare și potențialul de creștere a valorii în viitor.

Provocarea evidențiată de explorarea lui Burnip este clară: cumpărătorii trebuie să cântărească promisiunea amplasamentului și a terenului din Londra în raport cu realitățile sumbre ale stării locuinței și cu costurile financiare, logistice și emoționale ridicate ale renovării.

Într-un oraș în care cererea depășește constant oferta, astfel de decizii dificile definesc pulsul pieței imobiliare.