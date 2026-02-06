O familie a păstrat schița mică a unui picior, 200 de ani, fără să-i știe autorul: Acum, moștenitorul a vândut-o cu 27 de milioane de $

Michelangelo a schițat un picior cu cretă roșie ca pregătire pentru o frescă de pe tavanul Capelei Sixtine. Sursa foto: Cristies

Când proprietarul unei schițe minuscule a trimis o fotografie a acesteia către platforma online de evaluare a unei case de licitații, nu avea nicio idee despre importanța ei. Desenul este abia mai mare decât o palmă și reprezintă doar un picior, cu călcâiul ușor ridicat de pe sol și conturul unei umbre dedesubt.

Cu toate acestea, joi, lucrarea s-a vândut pentru 27,2 milioane de dolari, taxe incluse, la o licitație Christie’s din New York, după ce casa de licitații a identificat că Michelangelo este artistul care a realizat-o, potrivit CNN.

Maestrul Renașterii a schițat acest picior cu cretă roșie ca pregătire pentru una dintre frescele de pe tavanul Capelei Sixtine de la Vatican, pe care le-a pictat între 1508 și 1512.

Marea majoritate a schițelor s-au pierdut de-a lungul timpului - unele au fost arse chiar de Michelangelo

Dacă privești cu atenție Sibila libiană de pe tavanul capelei — o figură monumentală care se răsucește pentru a așeza o carte în spatele ei — poți observa piciorul corespunzător, răsucit exact în aceeași poziție: degetele ușor strânse, călcâiul ridicat de pe sol, cu o umbră dedesubt.

Ea este una dintre cele 12 figuri care decorează marginea tavanului, flancând frescele centrale ce ilustrează nouă scene din Geneza, prima carte a Bibliei.

„Stând în fața acestui desen, se poate înțelege pe deplin forța creatoare a lui Michelangelo; aproape că putem simți energia fizică cu care a redat forma piciorului, apăsând cu putere creta roșie pe hârtie”, a declarat Giada Damen, specialist în cadrul Departamentului de Desene ale Maeștrilor Vechi de la Christie’s, cea care a identificat desenul, într-un comunicat.

Desenul oferă o perspectivă rară asupra modului de lucru al lui Michelangelo. Marea majoritate a schițelor sale s-au pierdut de-a lungul timpului — unele au fost arse chiar de Michelangelo, altele distruse de colecționarii timpurii sau pur și simplu în timpul procesului său de creație, a precizat Christie’s.

Este prima schiță a lui Michelangelor legată de Capela Sixtină scoasă vreodată la licitație

Au mai rămas doar două schițe legate de Sibila libiană — una se află la Ashmolean Museum din Oxford, Anglia, iar cealaltă la Metropolitan Museum of Art din New York. În total, doar 50 de schițe legate de Capela Sixtină au supraviețuit, iar niciuna dintre celelalte nu a mai fost vreodată scoasă la licitație, potrivit Christie’s.

Astfel, când această schiță a fost descoperită și scoasă la licitație, a declanșat o bătălie intensă de oferte, fiind vândută în cele din urmă la un preț de aproape 20 de ori mai mare decât estimarea inițială și devenind cea mai scumpă lucrare de Michelangelo vândută vreodată la licitație.

Deși schița nu era cunoscută anterior de către cercetători, existau indicii privind proveniența ei. Numele lui Michelangelo apare în colțul din stânga jos al desenului, scris cu aceeași grafie ca inscripția de pe desenul aflat la Met, iar după luni de investigații realizate de Giada Damen, experții de top în opera artistului au fost unanim de acord că acest picior a fost desenat de Michelangelo, a precizat Christie’s.

Cine este familia care a păstrat desenul timp de 200 de ani

Aceeași familie a deținut desenul timp de peste 200 de ani, după ce Armand François Louis de Mestral de Saint-Saphorin, un diplomat elvețian aflat în slujba regelui Danemarcei, l-a achiziționat în timpul călătoriilor sale prin Europa în secolul al XVIII-lea.

Acesta l-a transmis nepotului său, iar descendenții săi au păstrat desenul până când au decis să-l scoată la licitație.

Christie’s nu a dezvăluit identitatea cumpărătorului.