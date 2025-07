O femeie a dus un ciucure la veterinar, crezând că e arici. Îl îngrijise toată noaptea

O femeie a îngrijit toată noaptea un „pui de arici” rănit, doar ca să afle dimineața, la veterinar, că era de fapt un ciucure de la o căciulă.

Ea a povestit că a găsit ceea ce credea a fi un arici mic și rănit pe trotuar, iar, deși i s-a părut mai pufos decât un arici obișnuit, l-a luat acasă și a stat lângă el toată noaptea, sperând să-l salveze.

Dimineața, a dus „ariciul” la spitalul de animale de la Lower Moss Wood Nature Reserve & Wildlife Hospital, în Knutsford, Cheshire. L-a pus într-o cutie tapetată atent cu ziare și i-a pus chiar și o farfurioară cu mâncare alături.

