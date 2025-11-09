O femeie de 101 ani încă lucrează 6 zile pe săptămână și spune care este adevăratul motiv

1 minut de citit Publicat la 07:00 09 Noi 2025 Modificat la 07:00 09 Noi 2025

Ann Angeletti a împlinit 101 ani, dar spune că nu are de gând să se pensioneze FOTO: captură video YouTube/ ABC 7

O femeie de 101 de ani, din New Jersey, care încă merge la muncă de șase ori pe săptămână, a mărturisit care este adevăratul motiv pentru care nu a ieșit până acum la pensie și nici nu are de gând să o facă.

Ann Angeletti spune că lucrează încă de când era copil și că îi este greu să renunțe acum la muncă, deși are o vârstă la care ajung, de fapt, puțini oameni. Ea a mărturisit pentru ABC 7 că s-a lăsat de școală pentru a-și ajuta familia la magazinul alimentar pe care îl avea în Brooklyn.

Era o perioadă complicată, înainte ca frigiderele să fie inventate, iar tatăl lui Ann completa veniturile familiei vânzând gheață din ușă în ușă, cu o căruță trasă de cal.

Ann spune că a trăit o mulțime de experiențe care acum par ireale.

Acum lucrează ca bijutier în Districtul Diamantelor din New Jersey, unde își conduce propria afacere, Curiosity Jewelry, ajutată de fiica și de nepoata ei. Lucrează șase zile pe săptămână, dar nu pentru că ar avea dificultăți financiare. „Dacă m-aș pensiona, aș muri, așa că nu pot sta acasă”, a spus ea.

Centenara nu și-a luat niciodată pauze prea mari de muncă. A lucrat la Șantierul Naval când soțul ei a plecat să lupte în Al Doilea Război Mondial, iar mai târziu a fost ospătăriță.

Și-a început propria afacere după ce a văzut magazinul de bijuterii scos la închiriere și l-a sunat pe proprietar.

„L-am întrebat cât e chiria, iar el a spus 85 de dolari pe lună, în 1964”, și-a amintit ea. „Cam aceeași sumă pe care o cheltui eu pe cafele în fiecare lună în zilele noastre.

Etica puternică de muncă a lui Ann nu se rezumă doar la câștigarea banilor și spune că se asigură că are grijă de clienții ei chiar dacă aceștia nu cumpără nimic.

„Nu mă deranjează dacă am clienții care nu cumpără. Vin, bem o cafea”, a spus ea.

Femeia de 101 de ani a declarat că secretul succesului ei este grija față de propria persoană. „Trebuie să te ridici, să faci duș, să mănânci, să ai grijă de tine. Trebuie să faci exerciții. Dacă nu-ți place ce faci, atunci schimbă”, a mai spus ea.