O femeie de 97 de ani a devenit cea mai în vârstă persoană care merge pe aripa avionului în timpul zborului. Anul trecut a făcut AVC

Betty Bromage are 97 de ani și anul trecut a suferit un AVC FOTO: Betty Bromage

O femeie în vârstă de 97 de ani, care a suferit un accident vascular cerebral (AVC) în 2025, a stabilit un nou record mondial Guinness, devenind cea mai în vârstă femeie care practică wing walking (mersul pe aripa unui avion în timpul zborului).

Betty Bromage, din Cheltenham, Marea Britanie, și-a depășit propriul record, pe care îl stabilise în urmă cu patru ani, când a realizat aceeași provocare, potrivit BBC.

A 97-year-old woman who suffered a stroke in 2025 has broken the Guinness World Record for being the oldest female wing walker.



Betty Bromage spoke to Steve Knibbs as she broke her own record which was set when she did the same challenge four years ago.https://t.co/jL6yY8nF3D pic.twitter.com/x64wheBu5C — BBC Breakfast (@BBCBreakfast) August 6, 2026

Bromage a strâns fonduri pentru secția de tratare a pacienților cu accident vascular cerebral de la Spitalul General din Cheltenham, unde personalul medical a îngrijit-o în perioada în care a fost bolnavă.

Vorbind despre faptul că a participat la șase sesiuni de wing walking de la vârsta de 87 de ani, ea a spus: „Altfel m-aș plictisi de viață. Nu mai pot conduce, nu mai văd foarte bine și uneori mă simt frustrată. Așa că vreau să fac lucrurile pe care încă le pot face”.

În luna august a anului trecut, Bromage a suferit un accident vascular cerebral din cauza căruia încă îi este afectată vorbirea.

„Ei [personalul spitalului] m-au tratat extraordinar de bine. Mi-a afectat felul în care vorbesc, dar în rest sunt bine”, a declarat ea.

Betty a adăugat că strânge bani pentru organizații caritabile pentru că acest lucru poate face o diferență și pentru că a fost inspirată de un citat pe care l-a citit pe un perete al spitalului unde a lucrat ca asistentă medicală.

„Scria: «Trecem prin această lume o singură dată. Orice bine putem face, orice bunătate putem arăta, să o facem acum. Nu amânați și nu neglijați, pentru că nu veți mai trece niciodată pe acest drum»”, a spus Bromage.

Imogen Sims, din partea organizației caritabile a Spitalelor Cheltenham și Gloucester, a declarat că personalul este recunoscător pentru faptul că Bromage strânge fonduri pentru ei.

„Faptul că și-a asumat o provocare atât de îndrăzneață pentru a ne sprijini echipa este extraordinar”, a adăugat Sims.

„Donațiile vor fi folosite pentru achiziționarea de echipamente și vor aduce o schimbare reală pentru pacienți și pentru personalul medical”.

Bromage a încheiat spunând: „Singura problemă este să mă urc pe aripă, pentru că sunt destul de scundă. Odată ajunsă acolo sus, nu mai este nicio problemă. Distracțiile din parcul de agrement sunt mult mai înfricoșătoare.

Va trebui să mă gândesc la ceva special pentru când voi împlini 100 de ani”.