O jucătoare de tenis devenită model de lenjerie intimă și-a schimbat din nou cariera. Controversele din viața sportivei

Fosta tenismenă italiană Camila Giorgi s-a întors pe teren într-un nou rol, după ce a renunțat în mod neașteptat la sport anul trecut, s-a mutat în America și a devenit model de lenjerie intimă.

În vârstă de 33 de ani, clasată la un moment dat pe locul 26 în lume, Camila a jucat ultima dată un meci de tenis în martie 2024, după care a dispărut din atenția publică.

Vestea că italianca a terminat cu tenisul a apărut în mai anul trecut, când a fost inclusă pe lista jucătoarelor retrase a Agenției Internaționale de Integritate a Tenisului, Giorgi confirmând ulterior că și-a încheiat cariera sportivă.

În lunile care au urmat, mai multe poze cu ea în lenjerie sumară au fost distribuite pe conturile ei de pe platformele sociale, acestea anunțând că a început o carieră ca model de lenjerie intimă.

Dar în ultimele luni a dezvăluit pe Instagram că a părăsit SUA și s-a mutat în Argentina. Și se pare că următoarea ei mutare în carieră este acum oficială, după ce a apărut la ATP Buenos Aires ca reporter pe teren, intervievând vedete locale de tenis precum Seba Báez și Guido Pella pentru contul oficial al turneului, potrivit New York Post.

Nu se știe dacă apariția ei este singulară sau dacă urmărește un curs în lumea media. Dar italianca a părut foarte naturală și sigură pe ea în noua postură.

Sfârșitul controversat al carierei în tenis

Giorgi a fost în centrul mai multor situații controversate în ultimele 12 luni, dar acum lucrurile par să se fi liniștit, într-o perioadă în care începe o nouă viață în Argentina alături de iubitul ei Ramiro Marra.

Dramele lui Giorgi au început în mai, anul trecut, când WTA nu a reușit să o contacteze timp de două luni. La acel moment, s-a speculat că a fugit în SUA din țara ei natală în încercarea de a scăpa de o anchetă a autorităților fiscale.

Giorgi a negat acuzațiile și a explicat în luna octombrie ce s-a întâmplat: „Nu am dispărut, a trebuit să fac un anunț la Paris despre retragerea mea, apoi s-a anunțat pe site-ul antidoping că m-am retras și chestia a devenit publică. Am trăit puțin în Italia și puțin în Statele Unite. Am stat 3 ani în Miami. Mi-ar plăcea să rămân acolo pentru totdeauna, dar mă întorc des în Italia... Pur și simplu nu-mi place să vorbesc despre ceea ce fac și pare că mă ascund... Acum sunt fericită, sunt unde mi-am dorit să fiu.”

Proprietarul fostei locuințe a Camilei a acuzat-o că nu a plătit chiria și că a plecat cu „jumătate din mobilier” din vila din Calenzano, lângă Florența. Însă ea neagă vehement aceste acuzații.

De asemenea, ea este în continuare investigată în urma acuzațiilor că a folosit un vaccin fals împotriva COVID-19 pentru a participa la Australian Open în 2022.