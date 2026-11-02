O profesoară de 78 de ani, arestată pentru că a blocat roboți livratori: „Aveam impresia că am mai multe drepturi decât robotul”

4 minute de citit Publicat la 00:02 02 Noi 2026 Modificat la 00:02 02 Noi 2026

O profesoară pensionară de 78 de ani din Philadelphia a promis că va continua să protesteze împotriva roboților livratori, după ce a fost arestată pentru că le-a blocat în mod repetat calea, susținând că gestul ei a fost o formă de exercitare a libertății de exprimare și un protest împotriva tehnologiei care pune stăpânire pe spațiile publice, scrie Times of India.

Carolyn Marvin, fost profesor de comunicare la Universitatea din Pennsylvania, spune că blocarea roboților autonomi de livrare a devenit pentru ea un obicei de când aceste mașinării mici, pe roți, au început să circule pe străzile și trotuarele din Philadelphia.

Episodul din 14 octombrie nu a fost prima dată când Marvin s-a așezat în fața unuia dintre roboți. Obișnuia să-i oprească pentru câteva minute, în timp ce aceștia se deplasau pe trotuar, transportând comenzi de mâncare.

„Aveam impresia că am mai multe drepturi decât robotul”, a declarat Marvin într-un interviu pentru CNN.

Incidentul din 14 octombrie s-a încheiat însă cu arestarea ei. Marvin spune că se întorcea acasă după ce își făcuse vaccinul antigripal, când a întâlnit un robot de livrare. Ținea într-o mână un borcan cu sos de enchilada, iar în cealaltă o porție de biryani cu pui la pachet, când s-a oprit în fața mașinăriei, așa cum mai făcuse de alte ori.

Incidentul a avut loc într-o zonă aglomerată a orașului, iar în jurul ei s-a strâns o mulțime mai mare decât de obicei. Unii oameni au susținut-o, alții au criticat-o. Marvin bănuiește că, până la urmă, cineva din mulțime a chemat poliția.

Polițiștii au încătușat-o, au urcat-o într-o mașină de poliție și i-au dat o amendă pentru tulburarea ordinii publice.

Poliția din Philadelphia a transmis că a intervenit după ce a primit o sesizare privind un caz de „distrugere intenționată în care era implicat un robot de livrare”. La sosire, agenții au găsit o femeie „care refuza să lase un robot de livrare să treacă”, potrivit unui e-mail trimis de poliție.

Polițiștii i-au cerut de mai multe ori să se mute, dar ea a refuzat să se conformeze.

Marvin spune că nu s-a gândit niciodată că va fi arestată, pentru că era convinsă că nu împiedica nicio altă persoană.

„Nu stăteam în calea niciunei persoane. Stăteam în calea unei mașinării”, a spus ea.

Ea și-a descris gestul ca pe un protest simbolic împotriva problemelor asociate roboților de livrare, printre care înlocuirea curierilor cu venituri mici, riscurile fizice pe care aceste mașinării le-ar putea reprezenta pentru oamenii de pe trotuare și îngrijorările legate de viața privată, cauzate de camerele cu care sunt dotate.

„Cred, de asemenea, că am dreptul, garantat de Primul Amendament, să protestez împotriva abuzurilor corporațiilor în spațiul public, în același spațiu public pe care îl ocupă roboții”, a spus ea.

Marvin spune că a participat în trecut la proteste pentru drepturile civile și dreptul la avort, în sprijinul mișcării Black Lives Matter și împotriva războaielor din Golf și din Vietnam. Ea vede campania împotriva roboților de livrare ca pe o continuare a aceluiași impuls de a face guvernul să audă preocupările oamenilor.

Potrivit ei, blocarea roboților a dus și la discuții cu trecătorii care voiau să știe ce face. Cei mai mulți au fost fie de partea ei, fie curioși.

Marvin spune că protestul ei a avut un impact limitat asupra clienților, prânzul unui angajat de birou putând întârzia cel mult în jur de 15 minute. Ea a adăugat că nu are timp nelimitat pentru a bloca roboți și că o face timp de 10 sau 15 minute atunci când este „convenabil și posibil”.

O prietenă a rezumat arestarea ei astfel: „Ei bine, ai primit o acuzație de tulburare a ordinii publice pentru că ai stat în calea capitalismului”.

De ce sunt protejați roboții de livrare de lege

După arestare, Marvin a aflat mai multe despre cadrul legal care reglementează dispozitivele autonome de livrare în Pennsylvania.

În 2020, legislativul statului a adoptat o lege care clasifică roboții autonomi de livrare, numiți în lege „dispozitive personale de livrare”, drept pietoni, nu vehicule.

Legea a fost contestată în mare parte de democrați, de sindicate și de apărătorii drepturilor persoanelor cu dizabilități, care au susținut că permiterea roboților de livrare ar putea pune în pericol locuri de muncă și siguranța copiilor și a pietonilor. Republicanii au sprijinit măsura, descriind-o ca pe o evoluție tehnologică interesantă.

Legea obligă vehiculele să le acorde prioritate roboților de livrare la trecerile de pietoni, la fel cum o fac în cazul pietonilor, a explicat pentru CNN John Mattiacci, avocat din Philadelphia specializat în cazuri de vătămare corporală.

În același timp, mașinăriile sunt obligate să le cedeze trecerea oamenilor și bicicliștilor în zonele pietonale.

„Dispozitivele personale de livrare trebuie să le acorde prioritate celorlalți pietoni și bicicliștilor în zonele pietonale”, a spus Mattiacci.

Uber Eats a introdus livrările cu roboți în Philadelphia în martie, orașul fiind al patrulea în care compania oferă acest serviciu. Totuși, nu toată lumea i-a primit cu brațele deschise. Imagini filmate în Philadelphia și în alte orașe au arătat oameni care stăteau pe roboți, îi loveau cu piciorul și îi distrugeau.

Marvin vede prezența tot mai mare a roboților de livrare ca parte a unei tendințe mai largi, în care tehnologia și mașinăriile ocupă tot mai mult spațiile vieții de zi cu zi.

„Într-un fel, am cedat de mult străzile mașinilor și nu cred că ar trebui să cedăm și trotuarele mașinăriilor”, a spus ea.

„Mașinăriile, în general, ne invadează viața”, a adăugat ea. „Spațiul public este locul cel mai vizibil în care ne invadează viața, dar ele urcă tot mai sus, iar mulți oameni sunt interesați ca acest lucru să se întâmple”.

Potrivit ei, roboții sunt un simbol vizibil al răspândirii mai largi a tehnologiei, inclusiv a inteligenței artificiale și a algoritmilor rețelelor sociale, care influențează imaginile și narativele pe care le consumă oamenii.

Protestul ei, spune Marvin, ajută la vizibilitatea acestei probleme și o prezintă într-un mod care altfel ar putea trece neobservat.

Întrebată dacă intenționează să reînceapă să blocheze roboții de livrare după arestare, Marvin a dat un răspuns scurt: „O, da”.

De data aceasta însă, spune ea, va fi atentă la poliție.