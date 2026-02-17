O rochie de mireasă a ajutat 13 femei în ziua nunții, pe parcursul a zece ani: Totul a început cu o conversație între două necunoscute

Publicat la 12:27 17 Feb 2026

Rochia de mireasă călătoare. Sursa foto: Facebook/ Sara Blakely

Ceea ce a început ca o ofertă spontană între două străine s-a transformat într-o „suroritate” între 13 mirese, o singură rochie de mireasă „călătoare” contribuind la împlinirea visurilor tuturor, potrivit CBS News.

Acum un deceniu, Sara Blakely, fondatoarea Spanx, ieșise la o drumeție când a intrat în vorbă cu Nataly Dawn, care era proaspăt logodită.

„În acel moment, nu știu de ce, am spus: «Oh, atunci ar trebui să porți rochia mea de mireasă»”, a povestit Blakely.

Dawn a spus că nu a știut ce să răspundă și i-a spus lui Blakely că plănuia să meargă la cumpărături de rochie împreună cu mama ei.

A trecut un an, iar apoi Blakely a primit un mesaj de la Dawn. Când Dawn și-a recuperat rochia de la retușuri, a spus că fusese stricată. Nunta era la doar câteva zile distanță și a vrut să știe dacă oferta lui Blakely de a-i împrumuta rochia mai era valabilă.

Rochia i-a fost trimisă peste noapte lui Dawn.

„Îmi încheiau nasturii la spate și…apoi ridici privirea și este acel moment în care te gândești…cum se potrivește atât de perfect?”, a spus Dawn.

„Suroritatea rochiei de mireasă călătoare”

Acesta a fost începutul unui șir de întâmplări care au continuat în următorii 10 ani.

„M-am întors către echipa mea și am spus: «Hai să postăm pe Instagram», iar «suroritatea rochiei de mireasă călătoare» a luat naștere”, a spus Blakely.

LeJeanne Thomas s-a alăturat „surorității” în 2020, după ce magazinul de unde își cumpărase rochia de mireasă s-a închis în timpul pandemiei de COVID-19.

Până acum, 13 mirese au purtat rochia. A fost curățată, reparată, dată mai departe și nu a fost niciodată modificată.

La zece ani după ce Blakely i-a împrumutat rochia lui Dawn, cele două s-au întâlnit din nou. Thomas li s-a alăturat.

„Îmi place enorm că avem toate această legătură. Îmi place că suntem… parte dintr-o poveste care îi face pe oameni să se simtă bine, dar care le și trezește un gând despre a-și asculta acea voce, vocea interioară, orice ar însemna ea”, a spus Blakely.

Ea speră că povestea va inspira și alte mirese să dea mai departe gestul.

„Simt că filantropia sau a dărui înapoi ori a face o diferență în viețile oamenilor poate începe în moduri foarte mici”, a spus ea.