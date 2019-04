O tânără a sunat la poliție pentru ajutor, dar autoritățiile nu au făcut nimic. La câteva zile după, a fost omorâtă

Lauren McCluskey, de 21 de ani, a sunat la poliția din Salt Lake City, SUA pentru că un fost prieten o hărțuia, dar oamenii legii nu au luat-o în seamă. Fostul prieten, de 37 de ani, petrecuse 10 ani în închisoare pentru o infracțiune sexuală, dar se pare că acest lucru nu a fost un semnal de alarmă pentru autorități.

University of Utah student Lauren McCluskey's death couldn’t have been prevented, officials say — but police understaffing, notification failure preceded tragedyhttps://t.co/LOveZkmmXh pic.twitter.com/lV3FEXjfvD