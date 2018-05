La mulți ani, Carmen Avram! Secretele celei mai iubite jurnaliste

Foto: captură Antena 3

Născută la 8 mai, în Vișeul de Sus-Maramureș, jurnalista Carmen Avram și-a sărbătorit ziua de naștere.

„Am început să mă gândesc foarte des la ce am, să fiu mai conștientă de ce am. Am avut o perioadă cu multe ghinioane, Adi a spus că sunt oameni cu ghinioane mici și oameni cu ghinioane mari și am simțit ca un duș rece, m-am gândit că oamenii cu ghinioane mici ar trebui să mulțumească în fiecare zi”, a dezvăluit Carmen Avram, marți seară, la „Sinteza zilei”.

Realizatoarea emisiunii „În premieră” a vorbit despre părinții și copilăria sa.

„Tatăl meu spunea că mama era cea mai frumoasă femeie din Vișeu(...). Tata a fost profesor de limba română, mama laborant-chimist. S-au iubit foarte tare. Mama a inhalat zeci de ani produse toxice, ceea ce i-a fost fatal. Mama a murit acum 11 ani, pe 20 mai. Prima dată a murit pe 8 mai. Eram în Belgia, m-a sunat Adi de acasă, am luat un avion și când am ajuns la Iași am văzut scena în care mama era resuscitată. Stăteam afară și mă uitam la ce se întâmplă, era ziua mea și uitasem de ea, dar știam că dacă se va întâmpla ceva cu mama atunci pentru tot restul vieții mele ziua asta va însemna o zi foarte tristă, în același timp știam că e foarte bolnavă. Mă rugam și să revină la viață, dar știam că ar trebui să se ducă. A mai trăit 12 zile(...). Au fost cele mai intense zile pe care le-am trăit, zi și noapte am stat acolo”, a povestit ea.

Jurnalista a vorbit despre momentele care i-au marcat viața și a prezentat fotografii personale.

Carmen a primit urări din partea colegilor, familiei și prietenilor, iar imaginile au emoționat-o.