Oamenii sunt fascinați de această casă de vacanță scoasă la vânzare la un preț incredibil. Există, însă, o problemă

În Scoția, o casă de vacanță scoasă la vânzare, care are cinci dormitoare și cinci băi, este complet renovată și are plajă privată, a creat o frenezie generală, mai ales că prețul este unul atractiv. Cu toate acestea, există un aspect care îi pune pe gânduri pe potențialii cumpărători.

Casa este situată în Knoydart, pe coasta de vest a Scoției, și are o priveliște încredibilă spre mare. A fost scoasă la vânzare cu suma de 395.000 lire sterline, adică aproximativ 470.000 de euro, însă prețul este considerat unul bun, având în vedere că locuința are un spațiu generos, este amenajată recent, se vinde împreună cu aproximativ un hectar de teren și are propria plajă. În plus, este complet independentă energetic, fiind alimentată de un sistem solar fotovoltaic și unul micro-hidro.

Doune Bay Lodge este descrisă drept o „oportunitate rară”, dar are o problemă: fiind într-o locație izolată, accesul la casă necesită utilizarea unui feribot, apoi o călătorie de 10 kilometri pe singurul drum din Knoydart. În plus, casa se află la aproximativ 1 km de drum, accesul făcându-se pe o potecă.

Actualii proprietari au propria barcă pentru acces direct, iar aceasta se poate vinde împreună cu casa, la un preț suplimentar.

În anunțul de vânzare se precizează că locuința a fost renovată la un standard înalt și funcționează în prezent ca o locație pentru închirieri pe timp de vacanță.