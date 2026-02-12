Pare o casă, dar este și iaht de lux: „Reședința plutitoare” de 15 m prezintă un nou mod de a locui. Cum arată „Villa 50” și cât costă

Villa 50, noul model de iaht conceput de Arkhaus cu interior realizat de Pininfarina. Sursa foto: Hepta

Un iaht de lux și casă plutitoare, concepută pentru a locui și a lucra pe apă, a fost dezvăluit în cadrul expoziției Ferretti Group de la Miami Beach Yacht Collection. Iar interiorul său este creat de o companie cunoscută în special pentru designurile sale de supermașini. „Villa 50” este conceptul de nouă generație al Arkhaus, de aproximativ 15,2 metri lungime, care va sta expus la Miami International Boat Show 2026, între 11 și 15 februarie, potrivit Marine Industry News.

Designul Villa 50 permite multiple configurații, inclusiv variante cu un dormitor, două dormitoare și amenajări comerciale. Unii proprietari o văd ca pe o reședință pe malul apei sau o casă de oaspeți, în timp ce alții o consideră un lounge plutitor, un studio creativ sau un spațiu privat pentru ospitalitate.

Villa 50, alimentată cu energie solară, este realizată de compania americană Arkhaus, care construiește locuințe plutitoare din 2021. Însă noul proiect este descris drept o inițiativă de nivel superior.

Prețul de pornire este de 975.000 de dolari SUA / 819.100 de euro, însă costul final poate depăși această sumă, în funcție de personalizări și opțiuni suplimentare.

Cel mai recent concept reflectă orientarea companiei către designuri electrice maritime scalabile și viabile comercial, după achiziția sa de către The Ark Companies.

Villa 50 va fi construită de constructorul american de ambarcațiuni Lyman-Morse.

Casa plutitoare nu are ancoră

În loc să folosească ancore, ambarcațiunea utilizează piloni retractabili (spuds) care ridică și stabilizează structura, soluție ideală – potrivit companiei – pentru șederi prelungite, evenimente sau utilizare comercială.

Interiorul Villa 50 de la Arkhaus este realizat de Pininfarina, celebra casă italiană de design care a colaborat cu Ferrari, Maserati, Related, Coca-Cola și alte branduri emblematice.

„Villa 50 propune un nou mod de a locui; un model rezidențial alternativ capabil să se extindă într-o comunitate modulară, plutitoare, unde designul nautic și arhitectura se îmbină într-o experiență centrată pe oameni”, declară Paolo Trevisan, vicepreședinte senior de design al Pininfarina of America.

La Miami International Boat Show, vizitatorii vor putea urca la bordul actualului iaht Arkhaus și vor putea vedea randări și materiale de design care prezintă noul concept interior Pininfarina pentru Villa 50.