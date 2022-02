Păstrează această frunză în buzunar pentru a alunga duhurile rele. 6 plante cu puteri magice care aduc noroc

Plante aducătoare de noroc

Oregano

Planta aceasta este folosită de sute de ani ca antibiotic natural. Oregano este unul dintre cele mai puternice antibiotice naturale. Acesta ameliorează durerea în gât și infecțiile sinusurilor. În plus, oregano este asociat cu fericirea, pacea, iubirea și armonia, iar tradiția populară spune că este aducător de bani. În Italia, pe vremuri, oamenii spălau pereții caselor cu ceai de frunze de oregano pentru a îndepărta spiritele rele și energia negativă.

Trifoi

Despre trifoiul cu patru foi știm deja că aduce noroc, fiind o plantă importantă pentru tradiția românească. Pentru a alunga spiritele rele din casă, trebuie să înmuiați o creangă de busuioc într-o soluție formată dintr-o lingură de trifoi uscat, oțet și apă sfințită. Stropiți apoi, pe la colțurile camerelor pentru a scăpa de energia negativă. Trifoiul cu patru foi reprezintă şi speranţa pentru o viaţă mai bună sau speranţa că lucrurile pe care ni le dorim de mult timp ni se vor îndeplini.

Busuioc

Busuiocul mai este cunoscut și sub numele de planta spiritului și este un protector al familiei. Pentru a scăpa de energia negativă din casă și de certurile conjugale, ardeți uleiuri esențiale de busuioc. Poveștile din popor spun că busuiocul te protejează de ghinion și de necazuri. Astfel, dacă ai plante de busuioc așezate lângă intrarea în casă și la ferestre, forțele răului nu vor intra în locuința ta. În plus, busuiocul, atât folosit în mâncare, cât și în casă, ca plantă aromatică, are abilitatea de a calma sistemul nervos.

Lemnul de santal

Despre uleiul din lemn de santal se spune că are puteri tămăduitoare, făcând parte din cele doisprezece uleiuri esențiale biblice. În plus, uleiul de lemn de santal este folosit împotriva stresului, având capacitatea de a calma sistemul nervos. Nu doar uleiul de lemn de santal este benefic, ci și pulberea de lemn de santal care a fost folosită în cadrul ritualurilor de protecție care aveau scopul de a elimina spiritele rele și energia negativă.

Rozmarin

În spitalele din Europa s-au ars crenguțe de rozmarin pentru a purifica aerul până în secolul XX, încă din Antichitate. Rozmarinul a fost folosit atât ca plantă medicinală, dar și ca element ritualic și condiment. Rozmarinul a fost folosit în ritualuri pentru iubire, fericire și prosperitate. Există credința că un ghiveci cu rozmarin adus în casă o să gonească ghinionul și o să aducă pace și armonie. Uleiul de rozmarin ajută la îndepărtarea energiei negative, fiind asociat cu prietenia și dezvoltarea puterii mintale.

Usturoi

Usturoiul a fost mereu utilizat pentru îndepărtarea spiritelor rele și a strigoilor. În anumite zone din România, oamenii ung, și în ziua de astăzi, tocurile ferestrelor şi uşilor cu usturoi pentru a îndepărta răul din case. În plus, usturoiul ne apăra de ghinioane, de farmece și de spiritele rele.