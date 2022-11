"Era epuizată, înfometată și cântărea doar un kilogram" | Povestea emoţionantă a pisicii Coxi, care a străbătut 600 de kilometri pentru a-și regăsi casa

O pisică pe nume Coxi a străbătut 600 de kilometri, traversând jumătate din Franța, pentru a-și regăsi casa. Odiseea pisicii a durat 13 luni. Era epuizată, înfometată și cântărea doar un kilogram când a ajuns la destinaţie.

Sursa foto: Pixabay

În august 2021, proprietarii lui Coxi s-au mutat din Meuse în Orne, dar animalul a dispărut, la scurt timp după ce a ajuns la noua casă.

"Am căutat și am căutat ... Am răscolit tot cartierul. Din nefericire, nimeni nu văzuse pisica", a povestit Lætitia De Amicis, proprietara ei, într-un emoţionant reportaj la TF1.

Timp de 13 luni nu s-a mai știut nimic despre pisică, până la începutul lunii octombrie, când a fost văzută în fața fostei case a familiei, din Meuse.

Felina străbătuse retur 600 de kilometri din localitatea Orne până la Ambly-sur-Meuse. Este ştiut că pisicile sunt foarte ataşate de teritoriul lor.

„Din punct de vedere științific, nu se poate explica cum a reușit această pisică să se descurce pe 600 de kilometri. A durat 13 luni. Din întâmplare, noroc sau coincidență, este probabil că s-a apropiat treptat și că, la un moment dat, a început să simtă mirosuri și să audă zgomote familiare care au determinat-o să se apropie de casă și să o regăsească în cele din urmă", explică Joana Lagarrigue, specialist în comportamentul pisicilor.

Ea a fost recunoscută prin intermediul unui site cu alerte de animale dispărute. Era epuizată, înfometată și cântărea doar un kilogram când a ajuns din nou la familia ei.

"Am plâns mult. Chiar și asistenta veterinară a fost foarte emoționată”, a povestit Lætitia.