Povestea româncei care le-a îmbrăcat pe Ivanka Trump și Cindy Crawford. Cum a reușit Alina Cîrstea să dea lovitura la Hollywood

Ivanka Trump într-o creație Cristallini FOTO: Cristallini

În inima vibrantă a Los Angeles-ului, pe faimosul Sunset Boulevard, într-o clădire emblematică ce a găzduit scenele celebrului film Scarface, am întâlnit-o pe Alina Cîrstea — românca vizionară care a dus brandul de lux Cristallini din București până în lumina reflectoarelor de la Hollywood.

Cu o disciplină de fier, o viziune clară și un simț artistic moștenit din familie, Alina nu doar că a reușit să cucerească piața americană ultra-competitivă, dar a ajuns să îmbrace nume sonore precum Ivanka Trump, Cindy Crawford, Geena Davis, Helen Hunt, Mary Fitzgerald, consolidându-și astfel locul printre marile case de modă internaționale.

Am vizitat showroom-ul exclusivist Cristallini din Los Angeles, o destinație de poveste, unde rochiile create de Alina spun, fiecare în parte, o lecție despre curaj, rafinament și succes românesc la superlativ.

Reporter: Ați crescut într-o Românie în care moda era mai mult o necesitate decât o formă de exprimare. Când ați simțit, pentru prima dată, că visul de copil a devenit realitate? Și cum ați transformat o pasiune crescută lângă mașina de cusut a bunicii într-un brand de lux recunoscut internațional?

Alina Cîrstea: Păi, pe lângă faptul că a fost într-adevăr o mare pasiune am și acest background și pe linia maternă pe partea de simț artistic, care automat l-am moștenit. În practic, am ajuns la dezvoltare și la un brand internațional prin foarte multă disciplină. Foarte multă disciplină. Sunt genul, nu știu, poate că și pentru că sunt o zodie de foc, sunt berbec, dar din totdeauna am zis că dacă încep să fac ceva, să mă implic, să fac la superlativ. Pentru mine este totul sau nimic, nu există limite.

Am avut dintotdeauna această atracție spre Statele Unite. În special spre New York, inițial. Poate și pentru că fiind mai aproape de Europa, New York a fost primul oraș pe care l-am văzut. Și, având și eu o educație în business prin familie, prin părinții mei, prin tatăl meu, fiind antreprenori de succes în România, imediat după Revoluție, am zis că unde este țara în care pot să mă dezvolt cel mai mult la nivel de business și să fie la superlativ?

Pe parcursul facultății, chiar am citit foarte multe din cărțile lui Donald Trump. Întâmplarea a făcut că acum el este președintele Americii. Toate aceste lucruri cumulate m-au ajutat foarte mult să-mi creionez acest vis, care pentru mine, de fapt, nu a fost vis. Eu știam că va fi realitate. Am avut o viziune, dar nu este vorba doar de viziune, este vorba si despre cum pui în practica acea viziune. Adică am știut, ca eu să pot să-mi duc la bun sfârșit această viziune, am nevoie de foarte, foarte multă disciplină, foarte multă etică profesională. Și automat, fiind angrenată în antreprenoriat de la o vârstă fragedă, de când eram pe băncile liceului și din vacanțe, când eram prezentă în activitățile antreprenoriale ale tatălui meu, în compania lui, am cultivat asta. Tatăl meu a fost mentorul meu, adică m-a ajutat. Trebuie să ai și un background de acest fel.

Și în al doilea rând trebuie să ai și partea financiară. Avantajul meu a fost că am avut pe lângă suportul antreprenorial de a mă dezvolta, am avut și suportul financiar. Pentru că familia este cea care a crezut în mine, familia este cea care a investit în mine, automat. A fost o presiune foarte mare pentru mine, dar ajungând în 2025 și în momentul ăsta și depășind toate obstacolele, de abia acum pot să zic că pot să mă relaxez puțin și chiar să mă uit în spate, să-mi văd și să conștientizez toate realizările. Până acum n-am putut pentru că trebuia să bifez țelurile.

Extinderea în Statele Unite

Reporter: Care au fost cele mai mari provocări în a aduce un brand românesc de lux pe Sunset Boulevard, într-o piață atât de competitivă precum cea americană?

Alina Cîrstea: În primul rând, ca să pot doar să mă gândesc să aduc un brand românesc pe Sunset și într-o piață competitivă, a trebuit să stau mult timp să fac research. Am mers pe un business plan, am luat o companie americană foarte puternică care cu asta se ocupă, mi-au făcut business plan foarte riguros. Eu deja dinainte de a fi în această locație știam despre toți competitorii din zonă cam ce turnover au anual, ce background au, inclusiv partea ce ține de site-uri pe online, ce tool-uri folosesc, cum se promovează, tot. Pentru că, pentru mine, dezvoltarea în America nu se oprește doar la California, automat nu se oprește doar la Los Angeles.

În business plan-ul meu, care a fost realizat pe 5 ani de zile, am avut în plan să dezvolt mai multe zone. Brandul s-a dezvolat foarte mult în online, în anumite state importante precum California, New York, Texas și Florida. Și nu întâmplător, de aici vine mare parte din turnover-ul lunar. Nu mă adresez doar clientelei din Los Angeles, ci din toată California, implicit Orange County, Newport, Laguna Beach. Sunt foarte multe care vin cu avionul, inclusiv din Nevada, din Las Vegas, din San Francisco, din Silicon Valley. Am cliente care vin și cu private jet-ul, pentru că ăsta e nivelul american.

Știam produsul și știam că pot să vin cu un produs foarte bun pe piața americană. Pe lângă business plan-ul practic, mi-am dat seama că există un gap. Dar pentru mine cea mai mare provocare a fost, de fapt, să aduc produsul la nivelul american. Pentru că produsul pe care îl aveam la vremea respectivă era un produs bun pentru piața europeană, poate pentru România, dar nu era un produs la fel de bun pentru piața americană.

Am făcut niște schimbări la momentul respectiv pe partea asta de design, de direcție, de brand. Au fost destul de drastice, dar au fost necesare.

Eu ca CEO al brand-ului, pe lângă faptul că sunt și designerul brand-ului, mai întâi sunt CEO, sunt un om de business și a trebuit să iau niște măsuri și m-am implicat atunci foarte, foarte mult la nivel de dezvoltare de produs. Brandul este într-o continuă transformare. Totul pornește de la mine, asta e clar. Și, din fericire, toată viziunea mea pe care am avut-o initial, s-a dovedit de success.

Repoter: Care a fost momentul în care ați simtit că v-ați câștigat locul printre numele mari, printre brandurile internaționale de renume?

Alina Cîrstea: Cred că a fost anul trecut când echipa Ivankăi Trump ne-a contactat. A fost momentul în care, da, a fost ceva wow, adică era Ivanka Trump, totuși. Și au fost foarte impresionați. Sinceră să fiu, cred că Ivanka este o persoană de o noblețe și de o modestie mai rar întâlnită. A fost, cred că, de departe, cea mai bună colaborare pe care am avut-o. Și a fost 100% alegerea ei și a echipei de styling să aleagă Cristallini. Și eu niciodată nu am fost genul care să fac push sau să aloc sume financiare pentru un placement pe red carpet. Totul a decurs într-un mod atât de frumos și atât de natural și de normal, pe lângă faptul că are un fizic impresionant, adică are un fizic de model, nu pot să spun altfel. A fost dorința ei, practic, de a tăgui brand-ul pe social media.

Sunt multe femei, cu funcții importante, din echipa lui Donald Trump, care au plasat comenzi online și au fost foarte încântate de brand.

Profilul clientelei americane

Reporter: Femeile de la Hollywood au stiluri diferite față de cele din România. Ați avut vreo cerere ciudată sau neașteptată din partea unei cliente din SUA?

Alina Cîrstea: Ciudată sau neașteptată? Nu neapărat. Adică sunt, dar nu cred că ne cer foarte mult pentru că apreciază imaginea brand-ului. Noi, ca și brand, nu am putea, indiferent de suma oferită, nu am putea vreodată să coasem eticheta pe ceva care nu ne reprezintă. Dar ce pot să zic că este mai comun pe piața americană față de alte piețe în semn de cereri, sunt costumele albe pentru nunțile de acealași sex.

Reporter: Există vreo vedetă care a avut o cerință, să zicem, mai neobișnuită?

Alina Cîrstea: Da, dar nu au ele personal neapărat. Au stiliștii de regulă și cer anumite lucruri. Am avut, nu pot să dau nume - este o cântărață foarte cunoscută. Ne-au trimis mood board-ul și își doreau ceva custom made, am refuzat. Deși erau un placement foarte bun pentru Cristallini, voiau ceva din latex și am zis nu. Adică trebuie să avem niște limite. Plus că agenția de PR-ul cu care lucrez știe ce ne dorim noi. Pentru că pe noi nu ne interesează neapărat să fie un placement pe un A-list sau pe o cântărață adolescentă foarte cunoscută și care are un stil extravagant, mai nonconformist, pentru că nu este în targetul nostru de client final. În targetul nostru de client final este o femeie empowered de business, o femeie de succes care - mai ales în stilul american - care este un stil mai conservator, vrea să impună, vrea să aibă o apariție memorabilă prin eleganță, prin gust, prin stil.

Vin stiliști, dar vin și vedete aici, pe Sunset. La un moment dat chiar am avut clientă, o actriță nominalizată la Oscar. A venit pur și simplu în magazin, una dintre fetele nu știa cine e și la un moment dat i-a zis. Sau am avut la fel o vedetă de reality show foarte cunoscută care ne-a fost clientă. A venit cu șoferul cu Rolls Royce. Am avut, la un moment dat pe cineva, o vedetă la fel foarte cunoscută, care n-a vrut să intre pe intrarea din față. Ne-a întrebat dacă avem în spate, i-am explicat că suntem la parter și se poate folosi de intrarea din parcare, dar nu a vrut și a intrat pe geam. Si nu pentru că existau paparazzi, ci așa, pur și simplu. Sunt anumite persoane care, ajungând să aibă o notorietate internațională, cred că dezvoltă anxietate și panică de paparazzi. Fiind în Los Angeles și fiind pe bulevardul Sunset sau în Beverly Hills, la evenimente, pot să spun că vedetele de la Hollywood sunt de o simplitate și de o modestie rară, comparativ cu vedetele din România. Chiar dacă vorbim de celebrităti de talie mondială, se comportă foarte natural și foarte drăgut cu toată lumea.

Reporter: Când o vedete internațională vă poartă creația pe covorul roșu sau la un eveniment important, ce simțiți în acele momente? Mândrie personală sau validare profesională? Ce vine prima dată?

Alina Cîrstea: Cred că prima dată vine validarea profesională. De ce? Pentru că venind din Europa de Est, și ca femeie în business, încă simt nevoia să arăt că o femeie, din Europa de Est, singură pur si simplu, pentru că nu există alți parteneri în business, practic sunt eu 100%, poate să ajungă la cel mai înalt nivel. Iar împlinerea personală, da, cred că împlinerea personală contează și mai mult și mândria familiei mele, care a văzut sacrificiile pe care le-am făcut

Surse de inspirație și menținerea creativității

Reporter: Ce v-a inspirat ultima colecție — un vis, o întâlnire, o poveste personală? Ați creat vreodată o piesă vestimentară plecând de la o amintire dureroasă?

Alina Cîrstea: Cred că, în primul rând, în viața oricărui artist, momentele de impact emoțional puternic, și de regulă cele de impact sunt cele negative, sunt sursă de inspirație. Spre exemplu, ultima colecție pe care am lansat-o este Flamenco și are, ca inspirație, spiritul latin-european pentru că asta m-a atras foarte mult. Cel mai mult, da, mă inspir din emoții. Și din viața personală, pentru că creez din pasiune și, automat, trebuie să simt pasiune în suflet ca să pot să o exteriorizez. Și spre surprinderea mea plăcută, colecția chiar a avut succes, inclusiv în cadrul Paris Fashion Week.

Adaptarea la schimbările economice

Reporter: Cum vedeți impactul noilor taxe vamale impuse de SUA asupra afacerii dvs.?

Alina Cîrstea: Este o discutie mai amplă. În toate cercurile de business, dar și în cele personale se discută foarte mult despre asta. Pe mine, ca și brand, pentru că mă duc în direcția de high-end, nu mă afectează foare tare pentru că și înainte, producând în România, automat se impun taxele, când import în Statele Unite. Am ales să nu majorez prețurile și nu o să fac asta, de ce? M-am pregătit de ceva vreme, de câteva luni, neștiind că o să se întâmple asta, sincer, e o întâmplare fericită, cu câteva măsuri. Am început, pe partea de producție, de materie primă, să lucrez cu anumite fabrici, nu mai lucrez cu agenți, practic să nu mai intermediez. Automat am un preț mult mai competitiv de producție. Adică, susțin nivelul de calitate, va fi la superlativ, ba chiar măresc nivelul de calitate, în schimb încerc să mențin prețul final prin același preț overall de import, care va include și aceste noi taxe și costul productiei.

Cred că marele impact pe care îl va avea va fi asupra brand-urilor care se adresează mainstream-ului. Pe piața bunurilor de lux, ca să zic așa, e puțin diferit. În plus, eu am o companie americană aici deja. Nu export din România la prețul de retail, deci impacul nu e atât de mare.

Impactul cultural al brandului CRISTALLINI

Reporter: Cum considerați că prezența dvs. pe piața americană a influențat percepția asupra modei românești la nivel internațional?

Alina Cîrstea: A influențat într-un sens pozitiv și chiar mi-am dorit mult ca eu, cu tot ce fac, să pot să ajut și să ofer canale de dezvoltare. Fac parte și din Federația Română de Design și chiar cu președintele Federației Române de Design mă înțeleg foarte bine, și tot ce pot să fac să ajut în sensul ăsta, fac cu mare drag.

Prima dată când am participat la Paris Fashion Week, a fost în urmă cu 10 ani de zile, sinceră să fiu, mă ocupam în primii ani de zile, să discut personal cu cumpărătorii și când auzeau de România, „România, unde este țara asta?” Sau „România, ok, da… many gypsies” sau ceva de genul ăsta. Acum mă bucur că nu se mai percepe așa. Clientele când vin și află și de brand că este românesc și că se produce în București, sunt foarte încântate. Chiar a avut un impact foarte bun, cred că, în imaginea României, dezvoltarea în Statele Unite.

Reporter: Ce ar trebui să știe un tânăr antreprenor român înainte să viseze la o lansare globală? Ce v-a învățat America despre branding, cultură și curaj?

Alina Cîrstea: În primul rând, orice tânăr care își dorește să devină antreprenor, indiferent că vrea la nivel mondial, indiferent că vrea în țara de unde provine, trebuie să se înarmeze cu foarte multă răbdare și să se pregătească pentru multe, multe eșecuri. Adică, în momentul în care ești pregătit psihic și îți dai seama că eșecul face parte din succesul final, atunci ești pregătit. Eu cred că, atunci cand atingi un alt nivel, Universul te testează foarte mult. Eu personal am fost foarte mult testată când imediat după a urmat ceva, o împlinire notabilă. Trebuie și foarte, cum mai spuneam, foarte, foarte multă disciplină. Foarte multă disciplină și să poți să fii perseverent și să repeți, să repeți, să repeți același lucru la infinit.

Aici, la Hollywood, am învățat enorm de multe lucruri și pot să spun că în doi ani și jumătate, cred ca am învățat poate cât nu am învățat într-o viață întreagă în România, pentru ca aici, chiar și dacă te duci să bei o cafea poate fi o lecție. Și e o lecție pentru că oamenii vorbesc foarte mult de business, de marketing, de bursă, crypto, branding, toate cele.

Ei bine, da, America e țara tuturor posibilităților, dacă ești pregătit mental, pentru că e greu să ții pasul. Am inventat așa, un termen, “delusional confidence”. Adică trebuie să ai atât de multă încredere în tine încât să fii la nivelul ăla de iluzie. Cred că de când m-am mutat în America am învățat să fiu mult mai deschisă și să nu mai am barierele de religie, de background cultural, de sex. M-am format astfel încât să nu mai judec pe nimeni, să nu mai țin cont de absolut nimic. Am observat că în America, indiferent dacă ești la cel mai de jos sau la cel mai înalt nivel, mai ales în rândul celor care au ajuns foarte sus în lumea afacerilor, oamenii pun foarte mare preț pe sufletul omului. Înainte să judece sau să se uite la originea ta, la trecutul tău sau la religia pe care o ai, ei privesc omul în esența lui.