Prințesa Kate spune că escaladarea a trei munţi britanici a fost felul ei de a mulţumi spitalului care a tratat-o de cancer

Prințesa Kate a Regatului Unit / FOTO: Getty Images

Kate, prinţesa de Wales a Marii Britanii, a spus vineri că iniţiativa ei de strângere de fonduri din această vară în cadrul căreia a escaladat cele mai înalte trei vârfuri din Marea Britanie în 24 de ore a fost „un gest modest” prin care şi-a arătat recunoştinţa faţă de spitalului care a tratat-o de cancer, informează Reuters, citat de Agerpres.

În luna iunie, Kate a dezvăluit că a finalizat provocarea „National Three Peaks Challenge”, escaladând Scafell Pike, Ben Nevis şi Snowdon, cei mai înalţi munţi din Anglia, Scoţia şi Ţara Galilor, în scopul colectării de fonduri pentru organizaţia caritabilă Royal Marsden Cancer Charity.

Kate, care are 44 de ani şi este soţia moştenitorului tronului britanic, prinţul William, a urmat un tratament preventiv cu chimioterapie la un spital din Londra în urma unei intervenţii chirurgicale majore abdominale care a pus în evidenţă prezenţa unei forme nespecificate de cancer.

„A fost un gest modest prin care am putut să-mi arăt recunoştinţa şi să spun mulţumesc”, a spus prinţesa în cadrul unei vizite surpriză la Royal Marsden, pentru a afla cum fondurile strânse de ea vor fi folosite la dezvoltarea unui nou centru pentru Recuperare şi Bunăstare Holistică.

„Am avut parte de o îngrijire incredibilă şi de susţinere din partea unei echipe uriaşe şi sunt cu adevărat recunoscătoare pe plan personal”.

În timpul vizitei, a cunoscut pacienţi care urmează tratament oncologic şi a aflat informaţii despre modalitatea prin care îngrijirea holistică poate îmbunătăţi recuperarea şi vindecarea.

Prinţesa Kate este în remisiune după ce a urmat un tratament cu chimioterapie şi, deşi între timp şi-a reluat îndatoririle regale, a vorbit public despre impactul pe care l-a avut boala asupra ei şi a familiei.