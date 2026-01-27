Regele Charles i-ar fi cerut lui Kate ajutorul pentru a face pace cu Harry și Meghan, dar prinţesa de Wales a refuzat

Potrivit unor surse, regele a decis să-i primească înapoi pe Ducele și Ducesa de Sussex în familia regală și consideră că prinţesa Kate poate juca un rol cheie în procesul de reconciliere. Sursa foto: Getty Images

Regele Charles al III-lea i-ar fi cerut lui Kate Middleton să intervină personal pentru a repara relațiile cu Prințul Harry și Meghan Markle. Publicaţia National Examiner, preluată de La Stampa, a relatat acest lucru, citând o sursă apropiată Palatului Buckingham care a declarat că solicitarea suveranului pare „deloc rezonabilă” și că ar „pune la încercare severă răbdarea” Prințesei de Wales.

Conform informaţiilor pe surse, regele a decis să-i primească înapoi pe Ducele și Ducesa de Sussex în familia regală și consideră că prinţesa Kate poate juca un rol cheie în procesul de reconciliere. Aceasta este o alegere surprinzătoare, mai ales având în vedere relațiile tensionate istorice dintre Kate și Meghan, care au apărut în 2018 în timpul nunții regale și au fost povestite deschis de Harry în memoriile sale, „Spare”, publicate în 2023.

„Regele Charles i-a cerut lui Kate să îl ajute să-i aducă înapoi”, a declarat sursa. „Recunoaște că familia Sussex a făcut multe greșeli, dar că este dispus să-i ierte.”

Se pare că starea de sănătate a suveranului ar fi, de asemenea, cauza acestei deschideri. În urma diagnosticului său de cancer în 2024, Charles se confruntă, foarte probabil, cu o perioadă deosebit de dificilă, atât pe plan personal, cât și instituțional.

Potrivit sursei, regele consideră acum conflictele interne din familie „ridicole”, mai ales într-o perioadă delicată a monarhiei. „Potrivit regelui Charles, această dramă a durat destul de mult. Nu mai are răbdare”, a adăugat aceeași sursă, subliniind că suveranul dorește să lase în urmă anii de tensiuni, de acuzații publice și de fracturi relatate de media.

Cererea adresată lui Kate Middleton riscă însă să o plaseze pe prinţesă într-o poziție extrem de delicată. Pe de o parte, rolul său instituțional și imaginea publică o fac o figură ideală pentru a favoriza o apropiere, însă pe de altă parte, rănile personale și neînțelegerile cu Meghan Markle nu au fost niciodată complet vindecate. În acest moment, nu s-a primit niciun comentariu oficial de la Palatul Kensington.

Rămâne de văzut dacă Prințesa de Wales va fi cu adevărat de acord să joace rolul mediatorului într-unul dintre cele mai expuse și puternice conflicte familiale din istoria recentă a monarhiei britanice, dar și dacă Harry și Meghan vor fi dispuși să facă pasul decisiv către o reconciliere mult așteptată și complexă.