Reduceri eMAG la electronice și electrocasnice. Ce să urmărești în oferta de azi

Cel mai mare magazin online, eMAG.ro, anunță oferte la mai multe categorii de electronice și electrocasnice. Iată câteva produse pe care să le cauți în lista de oferte de la eMAG.

Reducere laptop ASUS X541UV-DM726 cu procesor Intel Core i5-7200U pana la 3.10 GHz, Kaby Lake, 15.6 inci, Full HD, 4GB, 1TB, DVD-RW, nVIDIA GeForce 920MX 2GB, Endless OS. Mai multe detalii și alte oferte și reduceri eMAG laptopuri găsiți - AICI.

Laptop Ultrabook Dell XPS 9560 cu procesor Intel Core i7-7700HQ 2.80 Ghz, 15.6 inci,Ultra HD, InfinityEdgetouch display, NVIDIA GeForce GTX 1050 4GB GDDR5, 16GB, 512GB PCIe SSD, Windows 10 Pro. Întreaga listă de reduceri eMAG laptopuri găsiți - AICI.

Televizor OLED Smart LG, 164 cm, OLED65B6J, 4K Ultra HD. Mai multe detalii și alte oferte și reduceri eMAG televizoare găsiți AICI.

Televizor LED Smart Panasonic, 123 cm, TX-49EX600E, 4K Ultra HD. Culori realiste si exacte prin procesare imbunatatita a imaginii. Tehnologia 4K HDR are la baza know-how-ul Panasonic privind calitatea imaginii pentru redarea de imagini frumoase, realiste si exacte. Mai multe detalii și alte oferte și reduceri eMAG televizoare găsiți AICI.

Robot de bucatarie Philips HR7628/00, 650 W, bol 1.5 l, blender 1 l, 2 viteze + Pulse. Spre deosebire de alti roboti de bucatarie mai ieftini, acest robot de bucatarie de la Philips nu are un canal vertical interior in mijlocul bolului. Aceasta inseamna ca supele si alte lichide nu se vor scurge din mijlocul bolului, pastrand curate robotul de bucatarie si blatul de lucru. Astfel asamblarea aparatului este mult mai usoara - ajunge sa apasati suportul aparatului in bol, ghidat de cuplajele de fixare a formei. Lista de reduceri eMAG roboți de bucătărie o găsiți - AICI.

Combina frigorifica Whirlpool BSNF 8451 OX AQUA, 312 l, Clasa A+, 6th Sense Fresh Control, Full No Frost, Dozator apa, H 188.5 cm, Inox. Mai multe detalii și alte oferte și reduceri eMAG combine frigorifice găsiți AICI.

Combina frigorifica Indesit LR9 S1Q F W, 368 l, Clasa A+, H 200 cm, Alb. O mai buna conservare, o mai mare flexibilitate. Eficiente, spatioase, elegante si practice disponibile in diferite varinate aparatele frigorifice Indesit sunt capabile sa corespunda oricaror nevoi si sa satisfaca orice cerinte de conservare a alimentelor. Mai multe detalii și alte oferte și reduceri eMAG combine frigorifice găsiți AICI.

Masina de spalat rufe Arctic EF7100A+, 7 kg, 1000 rpm, Clasa A+, Alb. Sistemul distribuie uniform rufele in interiorul tamburului (recipientul in care sunt spalate rufele), diminuand vibratiile si zgomotul produs in timpul stoarcerii, pentru o functionare mai silentioasa. Poti folosi masina de spalat Arctic in orice moment al zilei. Speli eficient si cu minim de zgomot. Mai multe detalii și alte reduceri eMAG mașini de spălat găsițiAICI.

Aspirator vertical Dirt Devil Joker 12V M695, 100W, 0.5l, Single Cyclonic, Autonomie 17 min, Alb. Dirt Devil a fost fondat acum 100 de ani, iar de-a lungul timpul a devenit un brand efervescent si contemporan de ingrijire a podelei ales de milioane de consumatorii din intreaga lume. Brandul face parte din grupul TTI, producatorul numarul unu in Statele Unite in ceea ce priveste produsele de ingrijire a locuintei. Mai multe reduceri eMAG aspiratoare găsiți - AICI.

Aspirator cu sac Dirt Devil Rebel 74HE, 700 W, 2 L, Filtru Hepa, 3 accesorii, Alb. Aparatele de curatare Dirt Devil sunt accesibile, performante, cu un finisaj elegant si beneficiaza de tehnologii de top pentru o curatenie eficienta. De la aspiratoare si spalarea covoarelor, la curatarea cu aburi, solutiile Dirt Devil sunt perfecte pentru uz casnic. Mai multe reduceri eMAG aspiratoare găsiți - AICI.

Espressor manual DeLonghi EC221.B, Dispozitiv spumare, Sistem cappuccino, 15 Bar, 1 l, Oprire automata, Negru/Gri. Mai multe detalii și reduceri eMAG espressoare găsiți - AICI.

Espressor automat Philips HD8827/09, 1850W, Sistem spumare lapte, Rasnite ceramice, Boiler incalzire rapida, 15 bar, 1.8 l, Negru. Întreaga listă de reduceri eMAG espressoare găsiți - AICI.

Cuptor incorporabil Beko BIM32400XPS, Electric, Multifunctional, 82 l, 14 Functii, Clasa A, Grill, Timer, Autocuratare pirolitica, Touch, Inox. Mai multe detalii și alte reduceri eMAG cuptoare încorporabile găsiți - AICI.

Plita incorporabila Arctic ARSGN64121S, Gaz, 4 Arzatoare, Wok, Aprindere electrica, Sticla Neagra. Mai multe detaii și alte reduceri eMAG plite încorporabile găsiți - AICI.

Plita incorporabila HANSA BHGI63112035, 4 Arzatoare, Gaz, Aprindere electrica, Sticla neagra. Întreaga listă de reduceri eMAG plite găsiți - AICI.