Rețetă de sarmale ca la mama acasă, de la Ela Crăciun

Mamă a trei copii, vedeta TV Ela Crăciun a împărtășit pe blogul său o rețetă de sarmale, pe care a învățat-o de la mama ei, și care a devenit preferata întregii sale familii. Rețeta poate deveni o sursă de inspirație pentru toți cei care aleg ca anul acesta să pregătească masa de Crăciun acasă, în propria bucătărie.

“Mama mea face cele mai bune sarmale din lume. O poate confirma chiar și soțul meu și știți cum sunt băieții, sunt obișnuiți cu mâncarea făcută de mama lor ?

Cum anul acesta am fost o bucătăreasă desăvârșită și am încercat foarte multe rețete noi, pe care mama le gătea până să se mute definitiv la Sinaia, iată că mi-am luat inima în dinți și am zis să încerc să fac și cea mai bună rețetă de sarmale de Crăciun. A fost o premieră pentru mine, însă cu ea în telefon, succesul a fost garantat. Le-am pregătit săptămâna aceasta pentru că am avut de filmat un clip cu masa de Crăciun.

Pentru a avea un amestec de carne cât mai puțin bogat în grăsimi, mama pune în acesta și piept de curcan, mai ales că și copiilor le plac foarte mult sarmalele”, spune vedeta.

Ingrediente pentru 70-80 de sarmale:

1 kg pulpă de porc

0.5 kg fleică sau ceafă de porc

0,5 kg piept de curcan

70- 80 de foi de varză

3 cepe

jumătate de morcov

o felie de ţelină

jumătate de păstârnac

½ kg pastă bulion de roşii

150 de gr. de orez

condimente ( sare, piper, cimbru )

Mod de preparare

Ceapa se toacă mărunt, iar legumele se dau pe răzătoarea mică.

Se căleşte ceapa în 2 linguri de ulei şi o lingură de apă, la foc mic până se înmoaie şi devine sticloasă. Se adaugă şi legumele şi se lasă pe foc 5 minute.

Cât timp se răcesc, se spală orezul (după gust puteți pune și mai mult) şi se dă cu puţină apă într-un clocot, două.

Citește continuarea AICI: Ela Crăciun - Reţeta de sarmale.