S-a angajat la Google, dar a locuit în mașină luni de zile, pentru că nu-și permitea chiria. Apoi a aflat că mai erau și alții la fel

Un tănăr care și-a dorit cu orice preț să se angajeze la Google s-a trezit în situația în care a trebuit să locuiască trei luni de zile în mașină pentru că nu își permitea chiria în zonă. FOTO: Profimedia Images

Un tănăr care și-a dorit cu orice preț să se angajeze la Google s-a trezit în situația în care a trebuit să locuiască trei luni de zile în mașină pentru că nu își permitea chiria în zonă. După un timp, a aflat că și alți colegi erau în situația asta, și că unul dintre aceștia chiar stătea într-o rulotă, lângă mașina lui.

Tânărul a povestit pentru Business Insider că, pentru a obține postul la sediul companiei din Mountain View, California, a mințit în timpul interviului, susținând că are familie în zona Golfului San Francisco și că poate lucra local. În realitate, locuia la peste 480 de km distanță, în Santa Barbara, und avea închiriat un apartament.

Când a aflat că postul necesita prezență zilnică la birou, a decis să se descurce pe cont propriu. Nu-și putea însă permite și chiria din San Francisco - pe lângă cea din Santa Barbara - , unde o garsonieră costa în medie 3.600 de dolari pe lună. Așa că a ajuns să locuiască într-o mașină.

Și-a vândut motocicleta și a cumpărat un Volvo din 2005, pe care l-a transformat în adăpost temporar. A acoperit geamurile cu carton, cu o parte acoperită de fetru negru și cealaltă cu izolație termică, pentru a-și asigura intimitatea și un minim de confort. A cumpărat și o saltea subțire pentru podeaua mașinii, care urma să devină dormitorul său pentru următoarele luni.

Primele două săptămâni și le-a petrecut dormind în parcarea subterană a sediului Google, așa că „naveta” până la birou dura 30 de secunde. Compania oferea mese gratuite, sală de sport, dușuri și spălătorie, așa că, practic, avea tot ce-i trebuia. În fiecare dimineață, mergea la duș cu geanta de haine, spăla și usca rufele, apoi își continua ziua ca orice alt angajat.

Pentru a evita suspiciunile, petrecea serile la birou până târziu, uitându-se la videoclipuri pe YouTube sau lucrând, ceea ce lăsa impresia că este extrem de dedicat. Doar din când în când se ducea acasă, în Santa Barbara, unde dormea un weekend în patul lui și își schimba hainele din mașină.

După două săptămâni, a fost descoperit de paznici, care i-au cerut să nu mai doarmă în parcare. A reușit însă să găsească un loc sigur într-o zonă unde erau deja parcate mai multe rulote. Acolo a aflat că nu era singur.

Într-o seară, după trei luni de stat în mașină, i-a mărturisit unui coleg că locuise în Volvo-ul din parcare. Spre surprinderea sa, colegul i-a spus că el trăia în rulota de lângă. În aceeași noapte, a fost invitat la o întâlnire a angajaților care locuiau în vehicule. Erau peste zece persoane, toate angajate la Google.

În cele din urmă, când contractul de închiriere din Santa Barbara s-a încheiat, a reușit să obțină un transfer la biroul din New York. A vândut mașina și a folosit banii ca avans pentru o garsonieră în Manhattan.

Despre această situație, tânărul spune că are sentimente diferite. Experiența i-a deschis ușa către o carieră în tehnologie, dar l-a făcut și să conștientizeze cât de ridicate sunt costurile vieții în Silicon Valley.

„Nu regret că am locuit trei luni în mașină pentru a avea jobul pe care mi-l doream, dar aș fi vrut să nu fi fost nevoie de asta. Am fost norocos că aveam totuși un apartament unde îmi puteam păstra lucrurile. Dar știu că nu toată lumea are acest privilegiu.”, a mărturisit el.