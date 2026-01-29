17 oameni au murit din cauza gripei în ultima săptămână. Bilanțul deceselor a urcat la 57. Printre victime se numără și un copil

Numărul total al deceselor confirmate cu virus gripal de la începutul sezonului a ajuns la 57. Foto: Getty Images

În ultima săptămână, gripa a provocat 17 decese în România, potrivit datelor oficiale publicate de Institutul Național de Sănătate Publică. Numărul total al deceselor confirmate cu virus gripal de la începutul sezonului a ajuns astfel la 57, majoritatea fiind înregistrate la persoane vârstnice. A existat totuși și un deces în categoria de vârstă 5-14 ani.

Conform raportului pentru perioada 19–25 ianuarie 2026, la nivel național au fost înregistrate 104.973 de cazuri de infecții respiratorii (gripă clinică, IACRS și pneumonii). Acesta reprezintă o creștere cu 8,7% față de săptămâna precedentă, dar cu 21,4% mai puține cazuri comparativ cu aceeași perioadă a sezonului trecut. Totodată, numărul este cu aproximativ 10% sub media ultimilor ani (2018–2025, fără sezoanele pandemice).

Din total, 8.499 de cazuri au fost de gripă clinică, în creștere față de săptămâna anterioară, când au fost raportate 6.287 de cazuri. Cele mai multe îmbolnăviri s-au înregistrat în:

municipiul București – 1.204 cazuri,

județul Constanța – 837 cazuri,

județul Prahova – 753 cazuri.

Au fost raportate și 61 de cazuri de infecții respiratorii acute severe (SARI), cu 19 mai multe decât în săptămâna precedentă și cu 57 mai multe față de aceeași perioadă a sezonului trecut.

În aceeași săptămână, au fost confirmate prin teste de laborator 328 de cazuri de gripă, dintre care:

56 cu virus gripal A(H3),

8 cu virus gripal A(H1),

264 cu virus gripal A nesubtipat.

De la începutul sezonului gripal, autoritățile au raportat 1.235 de cazuri confirmate de laborator, majoritatea cu virus gripal de tip A. Specialiștii de la Institutul Cantacuzino au identificat, la toate probele analizate pentru subtipul A(H3), aceeași subcladă virală, denumită K.

Cele 17 decese raportate în ultima săptămână ridică bilanțul total la 57 de persoane decedate din cauza gripei. Distribuția pe grupe de vârstă arată astfel:

1 deces la grupa 5–14 ani,

decese la 15–49 ani,

6 decese la 50–64 ani,

47 de decese la persoane de peste 65 de ani.

În ceea ce privește vaccinarea, până la data de 25 ianuarie 2026 au fost administrate 1.293.815 doze de vaccin antigripal, dintre care peste 1,26 milioane la persoane din categoriile eligibile pentru compensare. Doar 6.075 vaccinări au fost realizate în farmacii comunitare autorizate.

În acest context epidemiologic, INSP le recomandă în special persoanelor vulnerabile să se vaccineze cât mai repede. Specialiștii atrag atenția că tratamentul antiviral administrat din timp poate reduce riscul de complicații grave, mai ales în cazul persoanelor cu boli cronice sau al vârstnicilor.

De asemenea, autoritățile recomandă purtarea măștii în spitale și în centrele de îngrijire pe termen lung, respectarea igienei mâinilor și a regulilor de protecție respiratorie. În focarele apărute în astfel de centre, se ia în calcul și administrarea preventivă de antivirale, indiferent de statutul de vaccinare.

INSP subliniază că situația este monitorizată săptămânal, iar datele sunt transmise către platforma europeană EpiPulse, pentru a permite un răspuns rapid la nivelul Uniunii Europene.