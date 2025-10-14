Alertă medicală mondială: Siropuri de tuse contaminate din India. OMS cere tuturor țărilor să anunțe dacă depistează aceste medicamente

OMS a emis o alertă pentru trei siropuri de tuse contaminate identificate în India. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a emis o alertă pentru trei siropuri de tuse contaminate identificate în India, solicitând autorităţilor sanitare din întreaga lume să raporteze orice depistare a acestor medicamente în ţările lor, transmite marţi agenţia Xinhua, potrivit Agerpres.

Conform alertei emise luni privind aceste medicamente lichide orale contaminate, este vorba despre anumite loturi de Coldrif, Respifresh TR şi ReLife, produse de Sresan Pharmaceutical, Rednex Pharmaceuticals şi Shape Pharma.

OMS a declarat că aceste produse contaminate prezintă riscuri semnificative pentru pacienţi şi pot provoca boli grave, potenţial letale.

Potrivit OMS, profesioniştii din domeniul sanitar ar trebui să raporteze autorităţilor naţionale de reglementare sau centrului naţional de farmacovigilenţă depistarea unor astfel de produse care nu corespund standardelor şi orice incident asociat unor efecte adverse, ori lipsa efectelor scontate.

Autorităţile din statul indian Tamil Nadu au revocat luni licenţa de producţie a companiei Sresan Pharmaceutical, producătorul Coldrif, şi au dispus închiderea acesteia. S-a constatat că siropul de tuse era contaminat în proporţie de peste 45% cu dietilenglicol, un solvent industrial toxic.

Un număr de 24 de decese asociate cu siropul de tuse au fost confirmate în statul Madhya Pradesh din centrul Indiei, iar alte trei au fost raportate în statul Rajasthan din vestul ţării. Copiii, majoritatea cu vârsta sub cinci ani, au murit în ultima lună din cauza unei posibile insuficienţe renale, după ce au dezvoltat complicaţii în urma consumului de Coldrif.