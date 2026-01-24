Caz medical straniu. Un bărbat face crize de epilepsie de fiecare dată când rezolvă sudoku

Un tânăr din Germania a ajuns în atenția medicilor după ce a început să facă crize epileptice în momente aparent inofensive. Mai exact, crizele erau declanșate atunci când rezolva sudoku, potrivit Live Science.

Totul a început în noiembrie 2008, în timpul unei vacanțe la schi. Bărbatul, în vârstă de 25 de ani, a fost surprins de o avalanșă care l-a lăsat inconștient și îngropat sub zăpadă timp de aproximativ 15 minute. În această perioadă, organismul său a fost privat de oxigen, o situație medicală cunoscută sub numele de hipoxie. A fost scos la timp de un prieten, care i-a aplicat manevre de resuscitare până la sosirea echipajelor medicale.

Deși a supraviețuit, lipsa de oxigen i-a provocat sechele neurologice. După accident, tânărul a dezvoltat o tulburare de mișcare care se manifesta prin spasme involuntare ale mușchilor picioarelor atunci când mergea și ale gurii atunci când vorbea. Interesant este că brațele nu erau afectate.

După externare, pacientul a fost transferat într-un centru de recuperare. Acolo, reluând un obicei mai vechi, a început să rezolve un sudoku. La scurt timp, mușchii brațului stâng au început să se contracte repetat, mișcări care dispăreau imediat ce renunța la joc.

Medicii au suspectat rapid că este vorba despre crize clonice, un tip de criză epileptică caracterizată prin spasme musculare repetate. Investigațiile au confirmat ipoteza: electroencefalograma a arătat activitate epileptică în regiunea centro-parietală a emisferei drepte a creierului. Deși RMN-ul clasic nu a indicat leziuni evidente, examinările funcționale au scos la iveală o activare excesivă a acestei zone în timpul rezolvării sudoku.

Mai mult, o analiză detaliată a fibrelor nervoase a arătat că pacientul pierduse o parte dintre conexiunile inhibitoare ale creierului, cele care, în mod normal, temperează activitatea neuronală. Ca urmare, nervii care controlau brațul stâng deveneau hiperactivi. Medicii au concluzionat că hipoxia suferită în avalanșă a fost, cel mai probabil, cauza acestei modificări.

Astfel, bărbatul a fost diagnosticat cu epilepsie reflexă, o formă rară de epilepsie în care crizele sunt declanșate de stimuli specifici. În cazul său, nu luminile sau sunetele erau problema, ci efortul mental și reprezentările vizual-spațiale implicate în rezolvarea sudoku. Curios este că cititul, scrisul sau calculele simple nu îi provocau nicio reacție, însă alte sarcini vizuale complexe puteau declanșa aceleași spasme.

Tratamentul cu medicamente antiepileptice a avut succes, iar pacientul nu a mai suferit nicio criză timp de peste cinci ani. Terapia fizică a redus și tulburările de mișcare. Singura schimbare definitivă din viața lui a fost că a renunțat complet la sudoku.

Medicii spun că acest caz este extrem de rar. Deși epilepsia reflexă apare la un mic procent dintre pacienți, acesta este primul caz documentat în care un sudoku a fost identificat drept factor declanșator al crizelor.