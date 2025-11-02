De ce nu ar trebui să iei niciodată antiinflamatoare după vaccinul antigripal

1 minut de citit Publicat la 08:00 02 Noi 2025 Modificat la 08:00 02 Noi 2025

Chiar și o ușoară durere sau roșeață la locul injectării este un semn bun, spun medicii. Foto: Getty Images

Mulți oameni iau ibuprofen, aspirină sau naproxen după vaccinul antigripal pentru a reduce durerea sau febra, însă studiile arată că acest obicei ar putea scădea eficiența vaccinului, scrie Futurity.

Oamenii de știință spun că aceste medicamente, cunoscute sub numele de antiinflamatoare nesteroidiene (AINS), pot diminua producția de anticorpi care protejează organismul împotriva infecțiilor.

Antiinflamatoarele acționează prin blocarea unei enzime numite ciclooxigenază-2 (COX-2), esențială pentru activarea sistemului imunitar și formarea limfocitelor B – celulele albe care produc anticorpii necesari apărării organismului.

Astfel, atunci când o persoană ia un antiinflamator pentru disconfortul local de după vaccin, reduce fără să știe capacitatea acestor celule de a genera anticorpii protectori împotriva gripei.

„Dacă medicul nu recomandă altfel, este mai bine să nu luați antiinflamatoare una-două zile înainte de vaccinul antigripal și timp de aproximativ o săptămână după”, explică profesorul David J. Topham, cercetător în cadrul Center for Vaccine Biology and Immunology de la University of Rochester Medical Center.

Chiar și o ușoară durere sau roșeață la locul injectării este un semn bun – indică faptul că sistemul imunitar reacționează și începe să construiască protecția împotriva virusului.

Persoanele care iau aspirină în doze mici pentru afecțiuni cardiovasculare nu trebuie să întrerupă tratamentul fără acordul medicului. De asemenea, pacienții care utilizează medicamente precum Celebrex pentru artrită sau alte dureri cronice trebuie să ceară sfatul specialistului înainte de a face schimbări.

Gripa poate părea banală, dar nu este inofensivă. În fiecare an, mii de oameni ajung la spital din cauza complicațiilor – în special copii mici, vârstnici și pacienți cu boli cronice. Iar vaccinarea rămâne cea mai sigură metodă de a preveni formele severe de boală și de a proteja persoanele vulnerabile.

Dacă după vaccin simțiți o ușoară durere, febră scăzută sau oboseală, este mai bine să evitați antiinflamatoarele și să recurgeți la metode simple pentru confort:

Aplicați o compresă rece pe locul injectării;

Mișcați ușor brațul pentru a stimula circulația;

Hidratați-vă corect și odihniți-vă suficient;

Purtați haine lejere care nu apasă zona vaccinată.

Dacă simptomele se agravează sau apare febră mare, este important să contactați medicul.

Cercetătorul Richard Phipps, cel care a condus studiul, a atras atenția comunității științifice încă din 2009, când a prezentat primele rezultate la o conferință internațională și a publicat ulterior două articole în revistele Vaccine și Immunology.