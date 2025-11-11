Dr. Aubrey de Grey: ”Întinerirea celulară ar putea deveni realitate în următorii 15 ani”

2 minute de citit Publicat la 15:53 11 Noi 2025 Modificat la 15:53 11 Noi 2025

El spune că momentul optim pentru a începe intervențiile va fi probabil în jurul vârstei de 50–60 de ani. Foto: Antena 3 CNN

Adevărata întinerire nu înseamnă revenirea la 20 de ani, ci reducerea deteriorărilor celulare astfel încât organismul să funcționeze optim, susțin experții internaționali prezenți la Longevity Expo Forum Fest, primul târg dedicat științei longevității, care are loc în aceste zile la București. Evenimentul reunește 10 dintre cei mai cunoscuți specialiști în întinerire celulară, medicină regenerativă și prelungirea vieții sănătoase, iar publicul are acces gratuit pentru a descoperi cele mai noi direcții ale cercetării din domeniu.

Una dintre ideile majore prezentate la eveniment este că, datorită evoluției accelerate a științei, procesul de întinerire celulară ar putea deveni în următorii ani chiar mai rapid decât îmbătrânirea. Acest concept este analizat pe larg de Dr. Aubrey de Grey, președinte al Fundației LEV din SUA și unul dintre cei mai influenți cercetători din lume în domeniul longevității.

Când ar trebui să înceapă procesul de întinerire celulară?

„Ei bine, în acest moment nu putem realiza cu adevărat întinerirea celulară sau a întregului corp în mod corespunzător. Dar, desigur, ne îndreptăm către posibilitatea de a face acest lucru”, a explicat Dr. Aubrey de Grey.

El consideră că primele terapii eficiente ar putea deveni realitate „în doar 10 sau 15 ani”, iar momentul optim pentru a începe intervențiile va fi probabil în jurul vârstei de 50–60 de ani. „Dar dacă oamenii sunt mai în vârstă de atât și au nevoie de mai multă întinerire, aceasta va funcționa totuși”, a adăugat el.

Prima persoană care va trăi 1.000 de ani s-a născut deja?

Întrebat despre posibilitatea de a prelungi viața umană la niveluri fără precedent, Dr. de Grey a făcut o comparație surprinzătoare:

„Dacă putem întineri oameni care au deja 60 de ani, atunci putem repeta procesul din nou și din nou, la fel cum putem lua o mașină proiectată să reziste 10 ani și să o facem să reziste 100 de ani sau poate 200 de ani sau chiar 1.000 de ani”, a spus el.

„În mod similar, vom putea face același lucru și cu corpul uman. Nu putem face asta încă, dar cred că în următorii 10 sau 20 de ani avem o șansă reală de a dezvolta medicamentele care vor permite acest lucru”, a continuat specialistul.

Cum poate fi prevenită moartea cauzată de îmbătrânire?

Deși cercetările avansează rapid, Dr. Aubrey de Grey subliniază că scopul nu este doar longevitatea extremă, ci menținerea sănătății.

„Desigur, îmbătrânirea nu este singurul motiv pentru care oamenii mor. Așadar, eu nu lucrez propriu-zis la longevitate. Eu lucrez la sănătate. Longevitatea este un efect secundar al sănătății, dar este un efect probabilistic. Dacă rămâi sănătos, probabil vei trăi mai mult, dar tot poți fi lovit de un camion”, a declarat acesta.

Longevity Expo Forum Fest continuă zilele acestea la București, reunind cercetători, medici și inovatori care prezintă publicului cele mai noi perspective privind întinerirea, prevenția bolilor și extinderea vieții sănătoase.