Energie, vitalitate și longevitate: Rolul nutrienților esențiali în combaterea îmbătrânirii

Căile alese de om sunt adesea în opoziţie cu cele ale naturii, care este principalul rezervor de vitalitate, cu potenţialul de a-l ajuta pe om să aibă o viață lungă și sănătoasă.

Când suntem tineri, starea de sănătate se află la apogeu şi corpul ştie să se “repare” rapid, prin regenerarea normală a muşchilor, oaselor, pielii. Pe măsură ce îmbătrânim, corpul începe să funcţioneze din ce în ce mai lent, devenim mai fragili, rănile nu ni se mai vindecă la fel de uşor. Este catabolismul, procesul prin care corpul se hrăneşte cu energia eliberată prin “digerarea” propriilor ţesuturi. E o energie a supravieţuirii, care acoperă doar nevoile minime energetice. Activitatea catabolică ne poate ţine în viaţă, dar nu trebuie echivalată cu sănătatea şi longevitatea. Un organism tânăr este, prin excelenţă, anabolic. Evident, există diferite grade între aceste două stări.

Obezitatea, albirea părului, chelirea, pierderea apetitului sexual, ridurile şi reducerea vitalităţii - toate reprezintă semne ale procesului de îmbătrânire. Felul în care definim vârsta poate aduce o mare diferenţă în atitudinea noastră faţă de viaţă, care dictează acţiunile noastre zilnice (iar acestea ne determină viitorul fiziologic şi vârsta). Vârsta se definește funcţie de repere cronologice, mentale, funcţionale şi, cel mai important între toate, potențialul bioelectric. Iată în ce constau acestea:

• vârsta calendaristică se referă la anii petrecuți până acum pe acest pământ;

• vârsta mentală este definită de felul în care gândim și ţine de perspectiva noastră asupra vieţii;

• vârsta funcţională se referă la capacitatea noastră de a ne desfășura activităţile de zi cu zi;

• vârsta bioelectrică, adică vârsta reală a corpului. Aceasta poate fi măsurată şi influențată.

Pentru a ajunge la dezideratul “tinerețe fără batrânețe” trebuie să cunoaștem și să controlăm factorii care influenţează vârsta bioelectrică și atunci efectul timpului asupra vieţii noastre va înceta să mai fie o preocupare majoră. Te poţi simţi din nou tânăr atunci când arăţi sau gândeşti din nou ca un om tânăr!

Statistici recente arată că bolile aparatului cardiovascular continuă să fie principala cauză de deces, atât la femei, cât şi la bărbaţi. La pacienții cardiaci, apare deficienţa de coenzima Q10, deoarece miocardul (ţesut activ metabolic) e foarte sensibil. Odată cu înaintarea în vârstă, după 20-25 de ani, nivelul coenzimei Q10 din organism se reduce treptat.

Eforturile de a dezvolta produse cu o disponibilitatea biologică crescută a coenzimei Q10 (ce ameliorează cu succes disfuncția mitocondrială a celulelor organismului legată de vârstă sau tulburările neuro-degenerative) au condus la existența pe piață a unor agenți anti-îmbătrânire valoroși.

În prezent, marca oficială de referință a ICQA (Asociația Internațională pentru Studiul Coenzimei Q10) este BioActive Q10 GOLD (Pharma Nord, Danemarca), produs documentat în peste 100 de studii științifice (dintre care 20 de studii analizează absorbția, 60 documentează efectele produsului și mai mult de 80 au studiat profilul de siguranță).

De exemplu, studiul Q-Symbio (2014, Journal of the American College of Cardiology), condus de cardiologul Svend Mortensen de la Spitalul Universitar din Copenhaga, care a evaluat coenzima Q10 ca tratament adjuvant la pacienții cu insuficiență cardiacă cronică moderat-severă, a demonstrat modificări benefice ale simptomelor și nivelurilor biomarkerului seric specific (NT-proBNP).

Deoarece anumiți nutrienți, precum vitaminele B, C, E, fierul, magneziul și seleniul, participă la procesul de producere a energiei în mitocondrii, nu trebuie să lipseasă din dietă, iar suplimentarea lor s-a dovedit extrem de utilă (cum ar fi, de exemplu, combinația de coenzima Q10 și seleniu) pentru creșterea imunității, reducerea ratelor de deces din cauze cardiovasculare și menținerea metabolismului energetic.

Astfel, cardiologul Urban Alehagen și echipa sa de cercetători de la Universitatea Linköping din Suedia, în 2012, au colectat probe de sânge ce au arătat, cât de alarmant de scăzut e nivelul de seleniu în rândul suedezilor vârstnici. Participanții la studiu au fost recrutați din orașul suedez Kinda, de unde și numele studiului, KiSel-10 (o combinație între numele orașului, seleniu și Q10). Studiul s-a derulat timp de 4 ani și a înrolat 443 de persoane, cu vârste între 70 și 88 de ani. 221 dintre participanți au primit zilnic 200 mg de BioActive Q10 GOLD (coenzima Q10) și 200 µg Bio-Seleniu (cu SelenoPrecise - o drojdie organică, patentată, cu absorbție de 88,7%), restul au primit placebo. Concluzia studiului a fost că persoanele care au primit placebo au avut cele mai scăzute niveluri de seleniu din sânge și au prezentat un risc mai mare de a muri față de cei care au primit coenzima Q10 și seleniu.

Din 2012, de la publicarea studiului KiSel-10 în Jurnalul Internațional de Cardiologie, au fost efectuate alte studii de urmărire, în baza datelor originale. Toate indică seleniul și coenzima Q10 ca având potențialul de a îmbunătăți funcția inimii și a reduce riscul decesului din cauze cardiovasculare cu aproximativ 50%. Deci, funcționarea optimizată a inimii contribuie la îmbunătățirea calității vieții vârstnicilor, concomitent cu reducerea nevoii lor de spitalizare.