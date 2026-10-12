Mai multe investigații medicale decontate pentru pacienții cu boli cronice. Proiectul a fost adoptat de Senat

Decontarea se efectuează de casele de asigurări de sănătate în termen de 20 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Foto: Getty Images

Senatul a adoptat luni un proiect de lege care prevede decontarea tuturor investigațiilor necesare, dintre cele prevăzute în pachetul de servicii medicale de bază, pentru pacienții cu boli cronice. Votul final va fi dat de Camera Deputaților, relatează Agerpres.

Pe lista pacienților care ar putea beneficia de mai multe investigații medicale decontate se numără persoanele diagnosticate cu:

diabet zaharat;

afecţiuni rare;

boli cardiovasculare;

boli cerebrovasculare;

boli neurologice;

boală cronică renală;

Decontarea se efectuează de casele de asigurări de sănătate în termen de 20 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, pe baza documentelor justificative prevăzute de legislaţia aplicabilă, mai stabileşte proiectul.

Propunerea legislativă modifică în acest sens articolul IX alin. (5) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2022 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de sănătate.



Potrivit celor adoptate, „în cadrul monitorizării (...), pentru persoanele asigurate diagnosticate cu diabet zaharat, afecţiuni rare, boli cardiovasculare, boli cerebrovasculare, boli neurologice sau boală cronică renală se decontează toate investigaţiile de înaltă performanţă sau de medicină nucleară necesare monitorizării, dintre cele prevăzute în pachetul de servicii medicale de bază, conform indicaţiei medicului specialist”.



Aceste persoane pot beneficia, pentru afecţiunea de bază sau pentru alte afecţiuni intercurente, de investigaţii de înaltă performanţă sau de medicină nucleară, în condiţiile prevăzute în pachetul de servicii medicale de bază, prevede textul proiectului de lege.



De asemenea, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, casele de asigurări de sănătate acordă decontarea aferentă investigaţiilor de înaltă performanţă sau de medicină nucleară efectuate pentru aceşti pacienţi.



Senatul este primul for legislativ sesizat, Camera Deputaţilor fiind decizională în acest caz.